Cicero: meu sonho é que um dia o morro do Santa Maria possa se tornar um ponto turístico

A revitalização do morro do Santa Maria é um antigo sonho do vereador Cícero do Santa Maria (Podemos) que tem feito essa cobrança desde o início do seu mandato na Câmara Municipal de Aracaju (CMA). Na sessão desta quarta-feira, 3, o parlamentar voltou a expressar esse desejo e em como essa ação iria transformar a região.

“Meu sonho é que um dia o morro possa se tornar um ponto turístico. Fiz a indicação no primeiro ano de mandato, mas até agora, não saiu do papel”, lamentou o parlamentar destacando que para isso acontecer, deve ocorrer uma parceria entre os governos municipal, estadual e federal.

De acordo com Cícero, a ideia seria criar um ponto turístico para atrair visitantes de todo o país. “Seria colocar uma iluminação, um restaurante, até mesmo uma estátua do Cristo Redentor, pois várias denominações religiosas fazem eventos no morro e isso se tornaria um ponto turístico”, destacou.

Com a instalação desses equipamentos, a realidade da região iria ser, completamente, transformada. “Nós traríamos esperança e desenvolvimento para a população do Santa Maria. Iriamos ter a possibilidade de tirar os jovens da ociosidade com a construção de uma arena esportiva e um espaço para encontros religiosos. Só falta vontade política e empenho para tornar o nosso bairro em um ponto turístico”, completou Cícero do Santa Maria.

Pela assessoria de imprensa do Parlamentar

Foto: Gilton Rosas