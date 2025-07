Micro e Pequenas Empresas lideram geração de empregos em Sergipe

As Micro e Pequenas Empresas (MPEs) seguem sendo protagonistas na geração de empregos em Sergipe. De acordo com os dados mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, somente no mês de maio de 2025, as MPEs foram responsáveis por 1.710 novos postos de trabalho com carteira assinada no estado. O número representa um crescimento de quase 130% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Para Priscila Felizola, superintendente do Sebrae em Sergipe, os dados refletem a resiliência e o papel central das MPEs no cenário econômico sergipano. “As Micro e Pequenas Empresas continuam sendo o principal motor da geração de empregos em nosso estado. Esses números mostram o quanto é fundamental apoiar e fortalecer os pequenos negócios, que geram oportunidades, movimentam a economia e transformam vidas. O Sebrae segue firme no compromisso de apoiar os empreendedores e promover o desenvolvimento sustentável”, reforça.

Enquanto isso, as Médias e Grandes Empresas (MGEs), além de outras instituições, geraram apenas 229 novos empregos no mesmo período, confirmando a maior contribuição dos pequenos negócios para o dinamismo do mercado de trabalho local.

Acumulado de 2025 reforça protagonismo das MPEs

No acumulado de janeiro a maio de 2025, as MPEs geraram 6.492 novos empregos em Sergipe. Em contrapartida, o saldo de empregos das Médias e Grandes Empresas e de outras instituições foi negativo, com uma perda de 2.800 postos de trabalho formais no mesmo período.

Entre os setores que mais contribuíram para esse desempenho das MPEs no mês de maio estão o setor de serviços, com 646 novas vagas, seguido pelo comércio (621), indústria (273) e construção civil (180).

Os indicadores mostram, mais uma vez, que investir nos pequenos negócios é investir no futuro econômico do estado. Com o apoio do Sebrae, as MPEs seguem demonstrando sua força na geração de emprego, renda e desenvolvimento sustentável para Sergipe.

Por Jaynne Pereira – Foto: Divulgação Sebrae/SE.