Um acidente envolvendo um micro-ônibus da Coopertalse e um caminhão caçamba caçamba, deixou pessoas feridas na tarde desta quarta-feira (08), na BR-235, próximo ao Cafuz.

As informações são de que o microônibus teria colidido na traseira do caminhão. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foram acionados e estão no local.

Foto redes sociais