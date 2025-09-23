MIDR reconhece a situação de emergência em 19 cidades, inclusive Poço Verde

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu, nesta segunda-feira (22), a situação de emergência em 19 cidades afetadas por desastres nos estados de Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Sergipe. As portarias com os reconhecimentos foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU).

Passam por estiagem os municípios de Belo Monte e Poço das Trincheiras, em Alagoas; Ibiquera, Ibitiara, Presidente Dutra e Santa Brígida, na Bahia; Milhã, no Ceará; Monteiro e São Vicente do Seridó, na Paraíba, e Poço Verde, em Sergipe.

Já as cidades de São José da Ponte, em Minas Gerais, e Coronel Ezequiel, Lajes Pintadas e São Tomé, no Rio Grande do Norte, enfrentam a seca, que é um período de ausência de chuva mais prolongado do que a estiagem.

Por outro lado, os municípios de Santa Margarida do Sul e Vespasiano Correa, no Rio Grande do Sul, foram castigados por fortes chuvas e por enxurradas, respectivamente.

A cidade de Nova Roma, em Goiás, obteve o reconhecimento federal de situação de emergência por causa de incêndio florestal, enquanto Serra do Navio, no Amapá, e Campanha, em Minas Gerais, registraram outras infestações.

Agora, as prefeituras já podem solicitar recursos do Governo Federal para ações de defesa civil, como compra de cestas básicas, água mineral, refeição para trabalhadores e voluntários, kits de limpeza de residência, higiene pessoal e dormitório, entre outros.

Como solicitar recursos

Cidades com o reconhecimento federal de situação de emergência ou de estado de calamidade pública podem solicitar ao MIDR recursos para ações de defesa civil. A solicitação pelos municípios em situação de emergência deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Com base nas informações enviadas nos planos de trabalho, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com o valor a ser liberado.

Capacitações da Defesa Civil Nacional

A Defesa Civil Nacional oferece uma série de cursos a distância para habilitar e qualificar agentes municipais e estaduais para o uso do S2iD. As capacitações têm como foco os agentes de proteção e defesa civil nas três esferas de governo. Confira neste link a lista completa dos cursos.

Fonte: Brasil 61 – Imagem: MIDR/Divulgação