Mika Rodrigues e Marlus Viana são os novos vocalistas da Banda Calcinha Preta

A banda sergipana Calcinha Preta informou através de suas redes sociais, a entrada de Mika Rodrigues, que era vocalista da Noda de Caju, e oficializou o retorno de Marlus Viana.
Com a nova formação, a Calcinha Preta inicia um processo de reestruturação, mas reforça que mantém a identidade musical que consagrou a banda ao longo dos anos.
Com mais de 25 anos de carreira, a banda sergipana, é reconhecida por reunir vozes femininas e masculinas em um repertório romântico e tem inúmeros sucessos como ‘Manchete nos Jornais’, ‘Mágica’ e ‘Baby Doll’.
O grupo também é conhecido por fazer versões de forró em português de clássicos do rock e pop internacional.
Calcinha Preta possui 30 álbuns oficiais, 11 DVDs e cinco projetos audiovisuais voltados para a internet. A banda também possui duas trilhas sonoras em telenovelas da TV Globo, como “Você não vale nada”, em Caminho das Índias.
Quem é Mika Rodrigues
Natural de Fortaleza (CE), Mika Rodrigues começou a carreira na adolescência, aos 15 anos, atuando em estúdios e como back vocal. Apesar da pouca idade, ganhou destaque nacional diretamente na Noda de Caju, sem ter passado antes por outras grandes bandas. Em ascensão, Mika chega agora à Calcinha Preta para integrar o time de vocalistas do grupo.
A estreia oficial da cantora acontecerá no Festival Atemporal de Campina Grande (PB), no próximo dia 29.
O retorno de Marlus Viana
Outra novidade celebrada pelos fãs é o retorno de Marlus Viana, que volta a integrar a Calcinha Preta após anos em carreira solo. Natural de Maceió (AL), o cantor tem passagem por diversas bandas do forró eletrônico, como Cintura Fina, Cana com Limão, Mulheres Perdidas, GDÓ do Forró, além da própria Calcinha Preta, onde viveu seus momentos de maior projeção.
Marlus marcou diferentes fases do grupo, com destaque para os períodos entre 2004 e 2005, 2007 e 2010, e 2014 e 2016.
Foto reprodução redes sociais