Mikael Santos é atração confirmada no réveillon de Itaporanga D’Ajuda e Pirambu

O ano de 2024 foi um marco na carreira do cantor Mikael Santos que encerra dezembro com uma agenda de 24 shows, passando pelos estados de Sergipe, Bahia e Alagoas. Ele será também atração dos eventos de réveillon em Itaporanga D’Ajuda e Pirambu, prometendo emocionar e colocar o público para dançar suas canções.

Com todo esse sucesso, as expectativas para 2025 são ainda maiores. Mikael Santos está determinado a expandir ainda mais sua carreira, levando sua música para novos horizontes e solidificando sua posição como um dos grandes nomes do arrocha no Brasil.

“Cada show é uma oportunidade de me conectar com as pessoas e compartilhar um pouco da minha história através da música. Sou muito grato por tudo que estou vivendo e sei que o melhor ainda está por vir,” afirmou o cantor.

Com humildade, talento e muita dedicação, ele segue conquistando espaço na cena musical, provando que sonhos podem se tornar realidade com trabalho e perseverança.

Sobre Mikael Santos

Natural de Itabaiana, Micael de Jesus Santos, mais conhecido como Mikael Santos, é um jovem talento sergipano que está encantando o público com seu estilo autêntico e emocionante. Aos 22 anos, o cantor é considerado uma das grandes revelações do arrocha na região Nordeste.

Desde pequeno, Mikael demonstrou sua paixão pela música. As apresentações na escola foram o ponto de partida para sua carreira, marcando o início de um sonho. Criado em uma família de origem simples, Mikael aprendeu desde cedo o valor do trabalho duro. Antes de se dedicar inteiramente à música, ele trabalhou como garçom e ajudante de pedreiro, experiências que moldaram sua determinação e resiliência.

Hoje, Mikael Santos é um nome em ascensão no cenário musical e faz parte do casting da produtora WB Entretenimento. Com carisma e talento, ele não apenas canta, mas transmite emoções que ressoam com o público.

Foto: Netu Costa

Matéria: Assessoria de Imprensa