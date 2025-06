MILHARES DE PESSOAS CURTEM SHOWS EMBALADA POR NOMES COMO XAND AVIÃO E LUIZ FONTINELI NO ARRAIÁ DO POVO

Durante o mês de junho, todo dia é marcado por animação e tradição no ‘país de forró’, e, nesta quarta-feira, 11, não poderia ser diferente. A Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju, recebeu shows de Luiz Fontineli, Toca do Vale, Xand Avião, Léo Foguete e Lucas Castro, que animaram a noite de sergipanos e turistas no Arraiá do Povo 2025, evento realizado pelo Governo do Estado.

Responsável pela primeira apresentação da noite, o talento sergipano Luiz Fontineli celebrou a sua volta ao evento e trouxe seu repertório recheado de clássicos juninos para conduzir a abertura da programação com muita alegria e forró. “Já é a minha terceira vez aqui nesse palco. E cada ano é mais especial porque a gente vai se acostumando, as pessoas vão conhecendo mais o nosso trabalho. O apoio do Governo de Sergipe é muito importante, que vem dando muita visibilidade aos artistas do estado. Então, eu estou muito feliz por participar mais uma vez do Arraiá do Povo e neste ano dessa forma tão especial”, ressaltou.

Em seguida, Toca do Vale trouxe o forró cearense para o Palco Rogério na sua primeira participação no maior São João à beira-mar do Brasil. “Todo artista quer estar num evento desse. E eu agradeço ao convite e a toda produção que faz esse evento maravilhoso, em especial o Governo do Estado. A gente faz tanto São João no meio do mundo, são 50 anos de história, não é brincadeira. Eu quero agradecer por toda a atenção que vocês estão dando, por essa festa tão maravilhosa, tão bonita, tão bem organizada”, parabenizou o cantor.

Um dos shows mais aguardados da noite, Xand Avião retornou mais uma vez ao Arraiá do Povo e agitou o público que estava com todas as músicas na ponta da língua. “É sempre sem palavras estar aqui. Eu me assustei com a quantidade de gente por ser uma quarta-feira, geralmente dá mais gente no final de semana. E teve uma multidão. O show está no top 3 dos melhores shows que eu fiz em Sergipe. Fiquei muito chocado, mesmo. Estou muito feliz”, avaliou.

Em estreia no evento, o pernambucano Léo Foguete destacou a alegria de se apresentar no Arraiá do Povo. “É a realização de um sonho. Eu sempre sonhei em estar nos palcos dos maiores festejos de São João e, hoje, estar aqui é fazer desse sonho uma realização. Minha primeira vez aqui cantando em Aracaju, no estado de Sergipe, e eu estou muito feliz, de coração, mesmo. Esse show foi preparado com muito carinho”, revelou.

Palco 360°

Para manter o clima animado durante os intervalos no Palco Rogério, o sergipano Lucas Castro trouxe o seu forró arrojado e irreverente para perto do público, comandando a noite no Palco 360°, novidade no Arraiá do Povo 2025. “É uma ideia sensacional, incrível, que tem o principal objetivo de dar oportunidades para nós, artistas, e agradar a galera que está aqui. Então, é maravilhoso para os artistas e para o público, mais ainda. É uma felicidade ser notado e ter a honra de fazer um show ao nível do Arraiá do Povo. Estar aqui é realizador”, classificou ele.

Recepção

A arquiteta Bárbara Souza não perdeu nenhuma edição do Arraiá do Povo. Neste ano, ela curtiu o evento acompanhada do esposo e não deixou de notar as melhorias do evento. “Todos os anos a gente está aqui. Inclusive, ano passado, eu vinha grávida, todos os dias estava aqui em pé com o barrigão. Hoje, minha bebezinha está com nove meses, que a gente continua vindo, ela está em casa dormindo, a gente vem. Este ano está muito mais organizado, gostei muito das entradas serem mais organizadas; ficou bem mais amplo, não tem aperto. Acho maravilhoso o contato com os artistas sergipanos. O Palco 360° eu acho excelente. Tem que continuar e tem que valorizar, mesmo”, frisou.

Para mostrar que que forró é para se curtir em família, a empresária Ana Lívia do Carmo levou a família pela primeira vez para assistir às atrações desta quarta-feira. “Eu trouxe o meu filho e o meu sobrinho porque eu estou vendo que está bastante seguro e a estrutura também está muito boa, digna de um dos melhores lugares de forró, e acredito que aqui é o melhor e o maior mesmo. Hoje eu vim mais por conta de Léo Foguete, por conta dos meninos, mas Xand é muito bom, além dos artistas sergipanos. Então, é uma programação maravilhosa”, sublinhou.

Amigas, a advogada Amanda Cruz e a artesão Hellen Mota saíram de Nossa Senhora do Socorro para aproveitar a noite de shows em Aracaju, e não deixaram de notar as mudanças do Arraiá do Povo 2025. “Ficou bem mais espaçoso, facilitou a nossa entrada e acredito que vai ficar melhor para poder dançar, para se locomover na festa. Nós achamos tudo muito organizado e muito bonito visualmente. A gente sempre espera uma noite de muito forró e alegria. Diversão entre amigos”, contam.

País do Forró

