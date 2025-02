Milk Shake do Bob’s lidera como o preferido dos brasileiros

Com 34% da preferência dos consumidores, a marca celebra o sucesso com uma campanha nacional de verão

O Milk Shake do Bob’s é o preferido dos brasileiros. É o que comprova a pesquisa liderada pela ACTRA, em que 34% dos participantes revelaram sua escolha pela sobremesa da rede devido à cremosidade ideal para tomar no canudinho, além do inconfundível e incomparável sabor Crocante.

O levantamento, realizado no final do ano, entrevistou 750 pessoas em todo o Brasil e monitorou também o comportamento dos consumidores de sobremesas geladas, mostrando que 27% das pessoas tomam Milk Shake frequentemente.

“Os resultados mostram que construímos um vínculo forte com os clientes. Temos orgulho em dizer que o Bob’s é uma marca 100% brasileira, presente em todas as regiões do país, que proporciona sabor e sobremesas marcantes, assumindo uma posição de destaque em um setor que cresce e se transforma a cada dia”, comenta Renata Brigatti Lange, diretora de marketing do Bob’s.

Inspirado nas preferências dos consumidores, o Bob’s lança o movimento para dar uma ‘esfriadinha’ nas tensões do cotidiano, uma pausa para a refrescância, com a proposta do “Movimento pelo Refrescamento”, criado pela agência da marca, a Artplan. O vídeo teaser é uma convocação para que as pessoas deem uma “pausa” para aliviar o calor. No segundo momento, o filme principal, em que o appetite appeal do Milk Shake do Bob’s ganha força, ressaltando uma de suas principais características, a cremosidade que vem com o tradicional som do canudinho.

A campanha será veiculada nas redes sociais e na TV aberta nos intervalos dos principais programas da TV Globo. Além de contar com ativações de mídia Out Of Home, em diversas capitais do país, como: Rio de Janeiro, Manaus, São Paulo, Recife, Salvador, Belém e Florianópolis.

“O “Movimento pelo Refrescamento” foi criado para abordar, de forma irreverente, o impacto do calor intenso no dia a dia. A ideia é simples: está estressado com as altas temperaturas? Então, resolve com as sobremesas geladas do Bob’s”, comenta Renata. “A campanha exemplifica como uma marca pode construir relevância e conexão com o público ao adotar uma comunicação leve, estratégica e bem-humorada”, finaliza.

As sobremesas da rede, incluindo o relançamento de uma das mais amadas linhas: as sobremesas geladas preparadas com calda de Banana Caramelada, estão disponíveis nos seus mais de 1.000 pontos de venda pelo Brasil e pelo App do Bob’s, que além do delivery, oferece ofertas, novidades e cupons exclusivos em um só lugar.

