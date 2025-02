Miltinho Dantas elogia iniciativas do Governo de SE e o desempenho do Confiança

Durante o Pequeno Expediente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), nesta quinta-feira (13), o vereador Miltinho Dantas (PSD) destacou a importância de duas iniciativas do Governo de Sergipe: o programa Sergipe é Aqui e o evento Verão Sergipe. Ambos serão realizados nesta sexta-feira (14).

O Verão Sergipe acontecerá no município da Barra dos Coqueiros e seguirá até domingo (16), promovendo lazer, cultura e esportes para a população e turistas. Já o Sergipe é Aqui levará serviços públicos essenciais e cidadania aos moradores da região. O vereador aproveitou a oportunidade para parabenizar o governador Fábio Mitidieri pela realização dos eventos.

Outro tema abordado por Miltinho Dantas foi o desempenho do Confiança na Copa do Nordeste. O parlamentar celebrou o empate de 1 a 1 contra o Ceará, ocorrido na Arena Castelão, ressaltando a grande diferença orçamentária entre os clubes.

“Estamos comemorando esse resultado porque enfrentamos uma equipe da Série A, que tem um orçamento anual de R$ 350 milhões, enquanto o Confiança trabalha com cerca de 10 milhões. É uma disparidade enorme em termos de estrutura física e financeira, mas, mesmo assim, o Confiança fez uma bela apresentação”, destacou o vereador.

Com o resultado, a equipe sergipana ocupa a segunda colocação no grupo da Copa do Nordeste. Miltinho Dantas também enfatizou o impacto positivo da participação do time na competição para a visibilidade de Aracaju.

“A transmissão do jogo pelo canal Premiere divulgou o nome de Aracaju a todo momento. Isso representa uma grande mídia espontânea para o nosso município”, afirmou.

O vereador finalizou reiterando seu apoio ao esporte e às iniciativas que promovem desenvolvimento e qualidade de vida para os sergipanos.

Por Walter Lopes – Foto: China Tom