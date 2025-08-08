Milton por Dois leva canções imortais de Milton Nascimento ao Café da Gente

Raquel Diniz e Saulo Ferreira apresentam show em homenagem ao compositor no dia 08 de agosto, às 20h

O espaço cultural do Café da Gente Sergipana, anexo ao Museu da Gente Sergipana, será palco de uma noite especial dedicada à obra de um dos maiores nomes da música brasileira. No dia 08 de agosto, sexta-feira, às 20h, o projeto Milton por Dois une a voz potente e sensível de Raquel Diniz às cordas e arranjos do talentoso músico Saulo Ferreira, em um tributo emocionante a Milton Nascimento.

O show, em formato de duo, é resultado de um mergulho profundo na trajetória e na sonoridade do artista mineiro. Após um longo período de pesquisa e experimentação musical, Raquel e Saulo construíram um repertório afetivo, cuidadosamente adaptado para uma formação intimista, que valoriza a poesia, a harmonia e a força das composições de Milton.

No repertório, estão clássicos como “Travessia”, canção que revelou Milton ao Brasil; “Cais”, uma das obras-primas da parceria com Ronaldo Bastos; e “Cravo e Canela”, que carrega a força rítmica e a ousadia musical do Clube da Esquina. Essas e outras faixas ganham novas cores na fusão entre a voz de Raquel Diniz e os violões e guitarras de Saulo Ferreira, que também assina a direção musical do projeto.

A noite contará ainda com as participações mais que especiais do músico Fábio Cavalieri e do poeta J. Victor Fernandes, trazendo ainda mais sensibilidade e brilho ao espetáculo.

Ingressos antecipados – Solicite a chave Pix pelo WhatsApp: (79) 98138-3594

Produção – Nosso Dom Produções

texto e foto assessoria