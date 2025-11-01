MINICOP Sergipe coloca o Estado na agenda Pré COP30 Global

Nos dias 3 e 4 de novembro, a Athena vai transformar o Tiradentes Innovation Center no maior espaço de debate e protagonismo jovem climático que Sergipe já viu. Um evento 100% liderado e gerido por jovens sergipanos.

O objetivo é claro e direto: democratizar o acesso a debates de alto nível e excelência relacionados à pauta climática para estudantes sergipanos. Se não podemos estar em Belém, faremos nossa mensagem chegar lá!

A MINICOP SERGIPE contará com Grupos de Trabalho (GTs) de Eixo Acadêmico, Simulação da ONU, Balanço Ético Global e uma programação dedicada ao público infantil, garantindo que todas as idades tenham espaço para voz e construção.

A MINICOP está longe der ser um espaço de debates vazios.

É um espaço de ação. Vamos reunir jovens, especialistas e escolas pra construir um Manifesto: um documento com propostas práticas, que será levado para a COP30!

“A Athena nasceu para conectar talentos sergipanos a oportunidades globais, e a MINICOP é a materialização disso. Queremos garantir que cada jovem, independente de sua origem, tenha acesso a espaços de excelência e possa ajudar a escrever o futuro do nosso estado”, afirmou o co-presidente da Athena, Rafael Gama.

Sobre a Athena:

Com sede na capital sergipana, a Athena atua para preparar estudantes para experiências acadêmicas de excelência, incluindo participação em conferências internacionais como o Harvard Model United Nations (HMUN) e o Yale Model United Nations (YMUN). A organização também viabiliza bolsas de estudo integrais e parciais em instituições de ensino nacionais e internacionais, por meio de uma rede estratégica de parcerias.

A iniciativa do projeto partiu de Rafael Gama, jovem ativista e empreendedor social sergipano, reconhecido nacionalmente por sua trajetória em educação pública, diplomacia juvenil e protagonismo social. Com passagens por Harvard e Yale e diversas simulações da ONU, Rafael já foi destaque em premiações como o Ashoka LED e no programa Domingão com Huck, da TV Globo.

Sobre o Evento:

Local: Tiradentes Inovation Center

Datas: 03 e 04 de Novembro

Horário: 08h às 18h

Contato para entrevistas: 79 99603-5749 (Rafael Gama)

Texto e foto assessoria