Minicurso de Comunicação Política, Institucional e Profissional acontecerá na 2ª

Na próxima segunda-feira, dia 27 de maio, no Conviva Coworking, das 18h30 às 21h, acontecerá o Minicurso Comunicação Política, Institucional e Profissional com a jovem comunicadora Duda Pereira.

“Este é um momento para muitos candidatos fecharem com suas equipes e a comunicação é o principal pilar de toda campanha. Venho recebendo muitos convites ou pedidos de indicações e não tenho pessoas para indicar. O mercado precisa de pessoas que tenham uma certa sensibilidade política para fazer parte da equipe”, comenta Duda.

Trajetória

Comunicadora, com formação em Marketing, Rádio e TV, Duda já assumiu diretorias de marketing institucional em prefeituras e coordenou, no último pleito eleitoral, gravações das propagandas eleitorais para candidatos a deputados federais e estaduais, dirigindo as gravações da coligação que incluía candidatos de cinco partidos distintos. Assessorou ex-govenador, primeira-dama, deputado estadual e federal. Já em campanhas políticas, atuou para candidatos aos cargos de governador, senador, deputado federal, prefeito e vereador.

Além de sua atuação política, foi apresentadora do programa “Sem Censura”, na rádio 97.1 FM(2022), e do “Jornal da Rio Primeira Edição”, na Rio FM 102.3(2023), sendo a mais jovem radialista a ocupar o horário nobre na rádio sergipana. Sua habilidade como mestre de cerimônia também se destaca, tendo apresentado eventos de grande porte, como o “Startup Day do Sebrae” e o “Smart Gov Nordeste 2024”, organizado pela Anciti.

Minicurso

O minicurso promete ser uma imersão completa em técnicas e estratégias de comunicação humanizada e eficaz. Abordando aspectos da comunicação política, institucional e profissional. “Pretendo compartilhar minhas experiências e métodos que ajudaram a me destacar na área. O curso é uma oportunidade única para quem quer aprender e investir em sua carreira profissional. Ter um olhar diferenciado sobre a sua comunicação e do seu assessorado”, adiantou a especialista.

Inscrições

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas através do Sympla. O link de inscrição também se encontra na bio do instagram @dudapereira.se. O evento é destinado a estudantes de comunicação, jornalistas, assessores e qualquer pessoa interessada em aprimorar suas habilidades comunicacionais.

Segue a pauta:

O quê?: Minicurso de Comunicação Política, Institucional e Profissional

Data: 27 de maio

Local: Conviva Coworking

Inscrições: https://www.sympla.com.br/mini-curso-politica-institucional-e-profissional__2477043

Fonte e foto assessoria