Minions chegam ao Bob’s para animar a temporada de verão

Novidade da linha Bob’s Play traz brindes temáticos e reforça a conexão da marca com o público infantil e suas famílias

Quando tem Minions, a diversão é garantida! O Bob’s, primeira rede de fast food e de franquias de alimentação do Brasil, lança uma campanha especial estrelada pelos carismáticos personagens criados pela Illumination Entertainment, que cativaram corações de pessoas de todas as idades.

A nova parceria de licenciamento, chega repleta de alegria, irreverência e o clima descontraído do verão, uma total sinergia com a rede. Como parte da linha Bob’s Play, o lançamento inclui brindes temáticos exclusivos, como lancheiras e squeezes, para deixar a temporada ainda mais divertida. “A nova campanha com os Minions fortalece nossa estratégia de nos conectarmos com novos consumidores e criar vínculos duradouros com o público. Esses personagens tão queridos nos ajudam a transformar a visita ao Bob’s em uma experiência ainda mais divertida”, explica Renata Brigatti Lange, diretora de Marketing do Bob’s.

A partir do dia 20 de janeiro, os squeezes (nas cores amarelo, laranja e azul) e a lancheira serão vendidos junto com o Combo Bob’s Play. Os itens trazem ainda mais diversão e cor para o verão, assim como o filme, fortalecendo vínculos com o seu personagem favorito e com o Bob’s. Confira abaixo os detalhes: • Combo Bob’s Play Burger: 1 Cheeseburger + 1 Batata Minions + 1 Del Valle Kapo + 1 Squeezes OU 1 Lancheira • Combo Bob’s Play Franlitos: Franlitos (4 unid) + 1 Batata Minions + 1 Del Valle Kapo + 1 Squeezes OU 1 Lancheira A campanha faz parte da estratégia da linha Bob’s Play, que desde 2023 tem proporcionado experiências inesquecíveis para o público infantil, alcançando sucesso imediato de vendas a cada lançamento, como a recente campanha de Miraculous – As aventuras de Ladybug e Cat Noir, além da parceria com o youtuber Enaldinho.

Fonte e foto assessoria