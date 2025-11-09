MINISTÉRIO INTERNACIONAL NOVA DIMENSÃO CELEBRA 25 ANOS COM A 13ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DE RESGATE AVIVA SERGIPE

O Ministério Internacional Nova Dimensão (MIND), com sede em Umbaúba, realiza entre os dias 14, 15 e 16 a 13ª edição do Congresso de Resgate Aviva Sergipe, evento que neste ano marca também a celebração dos 25 anos de ministério.

A programação será intensa e repleta de momentos de fé, comunhão e renovação espiritual. As atividades acontecerão na noite do dia 14, e nos períodos da manhã e da noite nos dias 15 e 16.

Com uma programação diversificada, o Aviva Sergipe contará com ministrações, atos proféticos, louvor e adoração, além de consagração de novos líderes e batismo coletivo, proporcionando aos participantes uma imersão espiritual profunda. Durante os três dias, serão abordadas pautas relacionadas à espiritualidade cristã, com espaços dedicados à oração, ensino e compartilhamento da fé.

Para a Apóstola Elza Santana, presidente do MIND, esta edição tem um significado especial. “Estamos celebrando 25 anos de uma trajetória construída sobre a fé, o amor e o compromisso com o Reino de Deus. O Aviva Sergipe é um tempo de restauração, onde cada vida é convidada a experimentar algo novo da parte do Senhor”, disse.

“Não é apenas uma programação, é um mover espiritual. O Congresso de Resgate Aviva Sergipe é um ajuntamento edificante, que renova forças e reacende a chama do propósito em cada coração”, acrescentou.

Com expectativa de reunir centenas de fiéis de diversas cidades de Sergipe e de outros estados, o Congresso de Resgate Aviva Sergipe se consolida como um dos principais eventos cristãos da região, reafirmando o compromisso do MIND com o fortalecimento da fé e o impacto positivo nas comunidades.

