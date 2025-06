MINISTÉRIO PÚBLICO DEBATE DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS QUE ATENDEM AUTISTAS EM SERGIPE

Participaram da audiência advogados do escritório do plano de saúde em Sergipe e representantes do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que falaram sobre fiscalização que constatou muita demanda para poucos profissionais.

Ao fim da audiência, ficou estabelecido que em 30 dias a empresa vai apresentar ao Ministério Público uma organização para resolver o problema.