Ministro Wellington Dias prestigia Encontro Criativo da CASACOR, em Aracaju

Com o tema ‘De presente, o agora’, a 4ª edição da CASACOR Sergipe promete agraciar o público com ambientes perfumados pela nossa ancestralidade e o legado que queremos deixar para as próximas gerações.

Com o objetivo de contribuir com o processo criativo dos arquitetos, designers de interiores e paisagistas, a direção da mostra promoveu um encontro entre o seu elenco e talentos do Programa de Incentivo ao Artesanato da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (SETEEM).

Durante o evento realizado no Museu da Gente Sergipana, em Aracaju, os artesãos apresentaram seus trabalhos e encantaram a todos com seus saberes e fazeres, inclusive o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, que em sua passagem por Sergipe, prestigiou o encontro e ficou fascinado com as diferentes tipologias do nosso artesanato.

A CASACOR Sergipe 2024 acontecerá de 12 de outubro a 30 de novembro em um charmoso imóvel localizado no bairro Atalaia. Programe-se!

Foto: João Ribeiro

Lotti+Caldas Comunicação