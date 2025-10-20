Mirante da 13 de Julho recebe exposição “Feito por Elas”, em Aracaju

O Mirante da 13 de Julho se transforma, mais uma vez, em um espaço de valorização da arte e da cultura aracajuana. Até o dia 10 de novembro, o local recebe a exposição “Feito por Elas”, uma mostra que celebra o talento e a criatividade das artesãs de Aracaju. Os trabalhos podem ser visitados de segunda a sábado, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Promovida pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), a exposição reúne peças de artesanato que expressam a delicadeza e a riqueza do trabalho manual feminino. Entre os itens expostos, estão bonecas, tecelagens e objetos em papel machê, todos produzidos por mulheres que mantêm viva a tradição e a identidade cultural da capital sergipana.

De acordo com Eline Costa, diretora de Planejamento Turístico da Setur Aracaju, a iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em apoiar o artesanato local. “O Mirante da 13 de Julho tem se consolidado como um espaço de valorização da cultura aracajuana, e essa exposição é uma forma de dar visibilidade ao trabalho dessas mulheres que representam a força criativa da nossa cidade”, destacou.

A mostra é um convite para que aracajuanos e turistas apreciem o fazer artístico dessas mulheres que transformam matéria-prima em obras cheias de sensibilidade, beleza e história. Cada peça carrega traços da identidade cultural de Aracaju, revelando técnicas, saberes e memórias que atravessam gerações. É uma oportunidade de se encantar com a criatividade feminina e de fortalecer o vínculo entre arte, turismo e cultura na capital sergipana.

Foto: Kaio Espínola / Setur Aracaju