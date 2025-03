Missas  marcam o início da Quaresma em Sergipe; veja os locais e horários

A Igreja Católica inicia, nesta quarta-feira (5), o tempo litúrgico da Quaresma com a celebração da Quarta-feira de Cinzas. Em Aracaju, o arcebispo metropolitano dom Josafá Menezes presidirá a Santa Missa, às 8 horas, na Catedral Metropolitana, e às 17 horas, no Santuário Arquidiocesano São José.

De acordo com a Arquidiocese Metropolitana, a Quarta-feira de Cinzas convida os fiéis à conversão, à oração e à penitência. Durante a celebração, a imposição das cinzas na fronte dos fiéis simboliza a fragilidade da vida humana e a necessidade de voltar-se para Deus. O sacerdote pronuncia uma das frases bíblicas: “Lembre-se de que você é pó e ao pó voltará” ou “Arrependa-se e creia no Evangelho”, recordando a transitoriedade da existência e a importância da fé.

A Quaresma é um período de 40 dias que prepara os cristãos para a celebração da Páscoa, a festa da Ressurreição de Cristo. Durante esse tempo, a Igreja propõe três práticas espirituais essenciais:

Oração: aproximar-se de Deus e fortalecer a vida espiritual.

Jejum e abstinência: oferecer sacrifícios para crescer na fé e na disciplina interior.

Caridade: praticar o amor ao próximo por meio da solidariedade e do serviço.

São Leão Magno ensinava que a Quaresma é um tempo privilegiado para o exercício da caridade. São João Paulo II reforçava que esse amor ao próximo brota do coração humano e se realiza plenamente no dom gratuito de si.

A Quaresma se encerra na Quinta-feira Santa, quando a Igreja celebra a Última Ceia de Jesus com seus apóstolos. A partir desse momento, inicia-se o Tríduo Pascal, que culmina com a Ressurreição do Senhor.

Participe da programação

Além das celebrações com o arcebispo Dom Josafá, paróquias e comunidades oferecerão momentos de oração, confissão e reflexão ao longo desse período.

Paróquia Bom Jesus dos Navegantes (Atalaia)

Missas: 08h / 17h

Paróquia São Lucas Evangelista (Coroa do Meio)

Missas: 08h / 16h / 19h

Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Farolândia)

Missas: 17h / 19h30

Paróquia Santa Clara de Assis (Jardim Centenário)

Missas: 08h / 19h

Paróquia São Jose de Anchieta (Conjunto Augusto Franco)

Missas: 07h / 19h / 17h / 19h30

Paróquia Nossa Senhora do Rosário (Rosário do Catete)

Missas: 09h30 / 19h

Paróquia Santa Lúcia (Jabotiana)

Missas: 07h / 17h / 19h30

Paróquia Sagrado Coração de Jesus

Missas: 6h30 / 19h30

Paróquia Nossa Senhora do Carmo e Santa Teresinha

Missa: 19h

Fonte: Arquidiocese de Aracaju