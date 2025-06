Mistura de ritmos marca noite de São João no Arraiá do Povo nesta quarta

O São João será tomado pela mistura de ritmos no Arraiá do Povo nesta quarta-feira, 24. O maior arraiá à beira-mar do Brasil terá uma programação com muito forró, piseiro, sertanejo e vaquejada. A partir das 19h, o público poderá acompanhar shows de Lourinho do Acordeon, Felipe Amorim, Mano Walter e Rey Vaqueiro, com o Palco 360º animando os intervalos com a Banda Forró 10.

Na Vila do Forró, o Coreto recebe apresentações de Ednaldo do Acordeon, às 17h30, Trio Cascavel, às 19h e Banda Kat’Leia, às 21h. O Barracão da Sergipe traz uma programação diversificada com show de Romário Moura abrindo a noite, às 19h; Quadrilha Xodó da Vila, 20h30; Fabio de Estância,21h30; e Grupo Repente, 23h.

O Teatro da Vila apresenta dois espetáculos: às 18h30, a Trupe Kadabra encena “Festa, briga e fuxico: é casamento no circo”, e às 20h, a Cia de Dança Carpediem apresenta “Raízes nordestinas”.

País do Forró

O Arraiá do Povo e a Vila do Forró são uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O projeto conta com o apoio da Energisa, Aperipê TV, Netiz, TV Atalaia, Prefeitura de Aracaju, FM Sergipe e TV Sergipe; e com o patrocínio da Eneva, Iguá Saneamento, Maratá, GBarbosa, Sergas, Deso, Pisolar, Celi Engenharia, Rede Primavera Saúde, SEGV e Indra.

Confira a programação completa:

Arraiá do Povo

19h – Lourinho do Acordeon

21h – Felipe Amorim

23h – Rey Vaqueiro

01h – Mano Walter

Nos intervalos no Palco 360º: Banda Forró 10

Vila do Forró

Coreto

17h30 – Ednaldo do Acordeon

19h – Trio Cascavel

21h – Banda Kat’Leia

Teatro

18h30 – Festa, briga e fuxico: é casamento no circo (Trupe Kadabra)

20h – Raízes nordestinas (Cia de Dança Carpediem)

Barracão da Sergipe

19h – Romário Moura

20h30 – Quadrilha Xodó da Vila

21h30 – Fabio de Estância

23h – Grupo Repente

Foto: Arturo Paganini