Mistura de ritmos marca segunda noite de Verão Sergipe em Canindé

A segunda noite do Verão Sergipe 2025, realizada neste sábado, 2, em Canindé de São Francisco, reuniu uma diversidade de estilos musicais, garantindo diversão para todos os públicos. Do pagode ao forró de vaquejada e arrocha, os artistas fizeram a festa, e a plateia correspondeu com entusiasmo. Além do impacto cultural, o evento promovido pelo Governo do Estado impulsiona a economia local, gerando empregos e fortalecendo o turismo na região.

A banda Pagodum abriu a última noite de shows em Canindé com um repertório animado que misturou samba, pagode, sertanejo e arrocha. Os vocalistas Geo e Matheus Andrade destacaram a alegria em participar do evento e a importância do projeto para a banda, que surgiu recentemente.

“Nós somos amigos, já tocamos juntos em outros projetos, e surgiu a oportunidade de nos juntarmos para fazer esse projeto mais forte. Eu, Geo, Calixto e Dum Hora estamos à frente da banda lançada em dezembro, lá em Aracaju, no show do Sorriso Maroto. Foi sensacional! Estreamos com o pé direito” disse o vocalista Matheus Andrade.

“A expectativa aqui em Canindé está lá em cima, e tenho certeza que a galera vai curtir muito o nosso pagode”, completou Geo, antes de subir ao palco.

Já o arrocha romântico teve seu momento especial com Unha Pintada, um dos artistas mais aguardados da noite. O cantor sergipano, natural de Simão Dias, emocionou os fãs e destacou o carinho do público local.

“Só tenho que agradecer por todo o carinho. Já tenho quase 14 anos de estrada, comecei aqui em Sergipe, e o público sempre me abraçou e me ajudou a expandir meu trabalho para outras regiões. Todas as bandas foram escolhidas com muito carinho, e preparei um repertório especial com as melhores músicas do momento”, disse.

Em seguida, Dorgival Dantas subiu ao palco e encantou o público com grandes sucessos. Conhecido por canções com letras emocionantes e românticas, o sanfoneiro falou sobre sua inspiração na hora de compor. “Eu acho que, quando você nasce com um dom, Deus vai abençoando, mostrando histórias e ideias. Eu junto um pouco das histórias que a gente ouve, que a gente vê… e, claro, tem também um pouquinho das nossas próprias vivências. Graças a Deus, eu nasci com esse dom e gosto de atribuir a Ele essa dádiva. Eu pego essas histórias e transformo em canções. São histórias marcantes que conquistam o público porque fazem parte da vida de todos nós”, afirmou o artista.

Além da sua própria apresentação, Dorgival também destacou a participação de Franquinho Vaqueiro, último artista da noite, reforçando a valorização da música nordestina. “Olha que coisa linda! Franquinho Vaqueiro é muito bom! É maravilhoso ver artistas como ele brilhando”, completou o sanfoneiro.

Franquinho Vaqueiro veio logo depois fechando a noite de shows e trouxe o forró de vaquejada para o palco, garantindo que ninguém ficasse parado. Natural do município de Neópolis, o cantor sergipano comemorou a participação no festival e exaltou a importância do evento para a valorização do estilo musical.

“Para mim, é uma oportunidade muito boa. Estou muito feliz de participar do Verão Sergipe em Canindé. Nunca imaginei que estaria aqui porque, para mim, essa é a verdadeira Terra do Forró. É bom demais! Tenho quatro anos de carreira, já percorri um bocadinho dessa estrada, e é uma alegria imensa fazer parte desse evento tão especial”, exaltou.

Público encantado

Além de movimentar a cidade, o Verão Sergipe encantou os moradores de Canindé de São Francisco e visitantes. A atendente de padaria Juliana dos Santos foi ao evento com a família curtir o show de Unha Pintada, e destacou o impacto positivo da festa. “Ano passado também teve o Verão Sergipe e foi muito bom. A cidade está bem movimentada, com muitos turistas, o que é ótimo para nós moradores. Esse evento valoriza a cidade e traz benefícios para a população”, destacou.

A moradora Liliane dos Santos, também fã de carteirinha de Unha Pintada, celebrou a oportunidade de assistir ao show gratuito. “Sempre acompanhei pelo rádio e pelas plataformas digitais, mas essa é a primeira vez que vejo um show dele ao vivo. É maravilhoso ter um evento desse porte aqui na nossa cidade, ainda mais de graça! A estrutura está ótima, bem organizada e segura. O espaço próximo ao rio deixa tudo mais agradável”, observou.

Quem também chegou cedo para garantir um bom lugar foi Valéria do Santos Lima, acompanhada do esposo. “Acompanho as músicas de Unha Pintada e gosto muito. Viemos de Poço Redondo, cidade vizinha, e percebemos como toda a região ficou mais movimentada por conta do Verão Sergipe. Muitas pessoas de lá também vieram curtir a festa. Está tudo muito bonito!”, elogiou.

Verão Sergipe

O Verão Sergipe é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), com patrocínio do Banese Card e da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e apoio das prefeituras de Pacatuba, Canindé de São Francisco, Pirambu, Barra dos Coqueiros, Itaporanga d’Ajuda, Estância, e da Energisa.

Foto: Arthuro Paganini