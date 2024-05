MITIDIERI DIZ QUE A VIAGEM FOI BOA AINDA MAIS NO MOMENTO EM QUE O MUNDO SE VOLTA PARA A RENOVAÇÃO ENERGÉTICA

Por Diógenes Brayner

O governador Fábio Mitidieri (PSD) retorna a Sergipe na madrugada da segunda-feira (18). Em conversa via whatsAAp com Plenário, disse que “A viagem tem sido muito importante . Ainda mais no momento em que o mundo se volta para a renovação energética. O Nordeste e em especial, Sergipe, está numa posição privilegiada pois temos as melhores condições climáticas e geográficas, uma matriz energética limpa, menor custo de produção.porque coloca Sergipe no horizonte dos grandes investidores europeus

