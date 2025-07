MKT Aju promove imersão criativa com foco em inovação, estratégias digitais e crescimento profissional

Workshop reúne Thiago Martins e Pai do REC em um dia de troca intensa para quem quer se destacar no mercado digital

No próximo dia 26 de julho, Aracaju recebe o MKT Aju, uma imersão criativa voltada para quem busca se atualizar, crescer profissionalmente e explorar novas possibilidades dentro do marketing digital, da produção de conteúdo e do audiovisual. O evento será conduzido por Thiago Martins e Thomaz Messias, o Pai do REC, nomes reconhecidos nacionalmente pela atuação estratégica e criativa no mercado digital. Com duração das 8h às 18h, o encontro acontece no auditório do Centro Médico Jouberto Uchôa, com vagas limitadas.

Thiago Martins é administrador, consultor empresarial e especialista em marketing estratégico e recursos humanos. À frente de sua equipe, já atendeu mais de 450 empresas em seis países, contribuindo com soluções inovadoras e estratégias de posicionamento de marca.

Thomaz Messias, o Pai do REC, é referência na criação de vídeos autênticos e impactantes, acumulando mais de 50 milhões de visualizações. Suas técnicas já ajudaram a transformar negócios e fortalecer marcas por meio de conteúdo criativo e conectado com o público.

O MKT Aju é voltado para social medias, produtores de conteúdo, filmmakers, comunicadores, empreendedores e equipes de marketing que desejam viver uma jornada de aprendizado intenso. A programação inclui palestras, estudos de caso, estratégias práticas, networking e certificação.

Mais do que um workshop, o MKT Aju é uma oportunidade de imersão em tendências, inovação e aplicação de ferramentas úteis para resultados reais e crescimento profissional. As inscrições estão abertas por meio do número (79) 99180-0013.

Texto e foto NV Comunicação