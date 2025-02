Moana Valadares avança com projeto de escola cívico-militar para Aracaju

A vereadora Moana Valadares (PL) esteve em Brasília na última semana para aprofundar seus conhecimentos sobre o modelo de escolas cívico-militares e dar continuidade ao projeto que pretende implementar em Aracaju. Durante a viagem, Moana reuniu-se com especialistas, parlamentares e representantes de entidades ligadas ao tema, reforçando o embasamento técnico, jurídico e político para a proposta.

Entre os encontros de destaque, a vereadora esteve com o deputado federal Tenente-Coronel Zucco (PL-RS), uma das principais referências na defesa das escolas cívico-militares no Brasil. Atualmente, esse modelo já é realidade em mais de 200 unidades no país, atendendo cerca de 120 mil alunos. Na reunião, foram discutidos os desafios e benefícios desse formato educacional, incluindo a melhoria do ambiente escolar e o aumento do desempenho acadêmico dos estudantes.

Moana também se reuniu com representantes da Associação Brasileira de Escolas Militares (ABEMIL), que apresentaram dados concretos sobre os impactos positivos dessas instituições.

Pesquisas do Ministério da Educação (MEC) indicam que as escolas cívico-militares registraram uma redução de 82% na violência física, 75% na violência verbal e 82% na violência patrimonial. Além disso, houve uma diminuição de quase 80% na evasão e abandono escolar, com aproximadamente 85% da comunidade escolar avaliando positivamente o ambiente após a adoção do modelo.

Próximos passos para Aracaju

Com base nas informações e experiências obtidas em Brasília, Moana Valadares pretende detalhar a proposta para a implementação de uma escola cívico-militar em Aracaju. O objetivo é oferecer uma alternativa educacional que promova disciplina, respeito e excelência no ensino, contribuindo para a formação integral dos jovens aracajuanos.

“A educação cívico-militar já mostrou que pode transformar vidas, resgatar valores e oferecer um ensino de excelência. Nosso compromisso é trabalhar para que Aracaju também tenha essa oportunidade, garantindo um futuro melhor para nossas crianças e adolescentes”, concluiu a vereadora.

Fonte e foto: Assessoria Parlamentar