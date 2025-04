Moana Valadares destaca importância do Dia Mundial de Conscientização do Autismo

No dia mundial de Conscientização do Autismo, comemorado hoje, dia 2 de abril, a vereadora Moana Valadares reforçou a importância da data para promover o respeito, a inclusão e a garantia de direitos para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Durante seu pronunciamento, Moana destacou a necessidade de políticas públicas que assegurem o acesso à educação, saúde e assistência social para as pessoas com autismo e suas famílias. “Precisamos ampliar o debate e reforçar a luta por uma sociedade mais inclusiva. O diagnóstico precoce, o suporte adequado e a conscientização são fundamentais para garantir qualidade de vida às pessoas com TEA”, afirmou a vereadora.

Moana também aproveitou a ocasião para parabenizar a prefeita Emília Corrêa pela criação da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, uma iniciativa que representa um avanço significativo na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, incluindo aquelas com autismo. A vereadora ressaltou que votou a favor da criação da secretaria e defende essa causa. “Essa secretaria é um passo importante para assegurar que as pessoas com deficiência tenham voz e políticas públicas efetivas. Votei a favor desse projeto com muita convicção, pois sei o quanto essa estrutura será essencial para garantir mais inclusão e acessibilidade. Parabenizo a prefeita Emília pela sensibilidade”, destacou.

Além disso, Moana ressaltou o papel das famílias e das instituições que atuam na causa e reforçou seu compromisso com projetos que garantam mais acessibilidade e inclusão. “A luta pela inclusão é diária e não pode se limitar a uma data no calendário. Nosso mandato está à disposição para construir políticas públicas que realmente façam a diferença na vida dessas pessoas”, completou.

A vereadora finalizou incentivando a população a participar de eventos e campanhas de conscientização sobre o autismo, destacando que a informação é uma ferramenta essencial para combater o preconceito e promover uma sociedade mais justa e igualitária.

Por Luísa Passos / Foto: China Tom