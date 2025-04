MOBILIZAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO ACONTECE NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA NESTA QUARTA-FEIRA

O Programa Primeiro Emprego realizará um dia de mobilização junto aos jovens da cidade de Itabaiana, nesta quarta-feira, 2. O intuito da ação promovida pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), é ampliar as informações ao público para o qual o programa é voltado.

Os interessados podem se cadastrar online, pelo site do Programa Primeiro Emprego ou na plataforma digital GO Sergipe. Já os jovens itabaianenses que preferirem participar da mobilização, podem se inscrever no Senac localizado na rua Quintino Bocaiúva, 925, bairro Serrano, das 9h às 14h.

Atualmente o PPE conta com edital aberto até a próxima sexta-feira, 4, com vagas disponibilizadas em cinco cidades sergipanas, das quais muitas ainda não foram preenchidas. Em Itabaiana, foram mais de 160 oportunidades distribuídas em seis cursos diferentes, sendo que há vagas nos cursos de assistente de logística, marceneiro, empacotador e embalador.

A equipe técnica da secretaria estará na cidade tirando dúvidas, esclarecendo a respeito dos pré-requisitos, realizando o cadastro dos interessados nas atuais vagas disponíveis e no banco de dados do programa. Pessoas que estão na faixa etária dos 18 aos 29 anos e que nunca tiveram registro formal de trabalho em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) podem se inscrever.

Para este certame do PPE algumas mudanças foram implementadas. Agora o candidato pode se inscrever diretamente no curso que desejar fazer. Quem já tenha feito inscrição no site do Programa anteriormente, deve inscrever-se diretamente para concorrer às vagas do curso desejado. Além disso, a exigência de escolaridade varia de acordo com o curso.

A carga horária total é de seis meses, sendo três de formação teórica e os outros três de estágio prático. Os participantes recebem auxílio financeiro na forma de bolsas, que variam de R$ 500 a R$ 750 por mês, durante o período previsto.