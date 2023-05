Moções de apelo do vereador Cícero do Santa Maria são aprovadas na Câmara Municipal

Na sessão de ontem (23), o vereador Cícero do Santa Maria (PODEMOS), apresentou e discutiu com os vereadores presentes sobre três moções de apelo, que tratam de situações que segundo o parlamentar são cruciais para a sociedade Aracajuana.

Apesar de algumas discussões as três foram aprovadas por unanimidade. O vereador utilizou as suas redes sociais para agradecer aos colegas vereadores e vereadoras.

“Quero aqui parabenizar primeiramente os colegas pelas discussões, e principalmente pelos votos favoráveis às moções apresentadas por mim na Câmara. Tenho certeza que o povo de Aracaju já saiu ganhando, com esse primeiro passo dado”, afirmou.

A primeira moção de apelo aprovada pelos parlamentares e de autoria do vereador Cícero trata da realização da obra da contenção do morro do Conjunto Valadares, para evitar o deslizamento de lama pelo bairro nos períodos chuvosos, a seguinte moção aprovada tratou sobre a contração e inclusão de mais profissionais Neuropediatras da rede municipal de saúde, e por fim, aprovada também a moção de apelo para uma possível instalação de detectores de metais nas escolas municipais.

Cícero enfatizou que apesar da sua principal bandeira ser a saúde, é dever de todo vereador trabalhar para o avanço na qualidade de vida das pessoas em todas as áreas.

“Seja na infraestrutura, saúde, educação, segurança, o nosso dever como representante do povo é lutar e apoiar sempre para que as melhorias aconteçam o mais rápido possível, visando sempre o bem estar do povo, e principalmente dos mais carentes”, disse o vereador

Assessoria