Moda autoral na passarela da sergipanidade

Alunos do Senac apresentarão três coleções inspiradas na cultura e na culinária sergipanas

No Dia da Sergipanidade, 24 de outubro, será montada na Praça Fausto Cardoso, uma passarela exclusiva para revelar todo o talento dos alunos do curso de Estilista de Moda do Centro de Educação Profissional (CEP) do Senac em Aracaju. Serão três coleções inspiradas na cultura e na culinária sergipanas, revelando que Sergipe tem talento e moda autoral.

O desfile está marcado para começar às 19h, como informa a coordenadora dos cursos de Moda do Senac Sergipe, Karinne Sá.

“Nós teremos três coleções, uma delas dos alunos de estilista de moda do Senac de Aracaju, cujas peças fazem parte do catálogo dois de texturas de Sergipe, o ‘Moda à la Sergipe’. Os nossos futuros estilistas vão levar para a passarela, peças que têm como inspiração os elementos da culinária sergipana”, destacou.

De acordo com o instrutor Marcell Dionísio a expressão ‘à la’ remete à combinação da apresentação da rica culinária sergipana e elegância.

“Moda à la Sergipe é uma referência clara à inspiração regional. A expressão ‘à la´sugere um estilo distinto e elegante, refletindo a combinação entre moda e a rica cultura culinária sergipana. Essa coleção é uma continuação ao primeiro catálogo de texturas de Sergipe, elaborado pela turma anterior, que contemplava o mangue, o litoral e o sertão. Nessa nova, as texturas estão voltadas para a gastronomia, inspiradas em pratos e ingredientes típicos do Estado, como o doce de pimenta, a castanha, o amendoim, caranguejo, robalo e a queijadinha”, relatou o instrutor.

Neste mesmo desfile, haverá a coleção de moda feita à mão, da Serra do Machado, trazendo as cores e o crochê, fazendo composições com artesanatos e acessórios fabricados pelas artesãs do povoado de Ribeirópolis. E ainda, direto do município de Tobias Barreto, peças com bordado Richelieu também ocuparão a passarela, carregadas de cultura e significado do que é ser sergipano.

“São três coleções que vão exalar toda a nossa sergipanidade, com sete looks de cada, que serão levados para a passarela e para apreciação do público, revelando que o nosso estado é rico em cultura, artesanato, gastronomia, belezas naturais, que são fontes inesgotáveis de inspiração para o mundo da moda”, frisou Karinne Sá.

Sergipanidade

Até domingo, 27 de outubro, a programação da Semana da Sergipanidade segue recheada de atrativos, desde shows musicais, apresentações culturais, cinema, aulas show de gastronomia, oficinas, feira de artesanato e de comidas típicas. Estão presentes também no evento, que acontece na Praça Fausto Cardoso, diversos restaurantes associados à Abrasel, com pratos deliciosos e exclusivos, pensados para celebrar a sergipanidade.

A Semana da Sergipanidade é uma realização conjunta do Sistema Fecomércio Sesc-Senac e do Governo do Estado de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), com o patrocínio da Eneva e apoio da Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (Seteem), Energisa, Unoun Internet e Banco do Nordeste, através da Lei Paulo Gustavo.

Senac SE