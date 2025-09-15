Moda Mix se consolida como maior evento de moda do estado com apoio do Governo de Sergipe

Moda, inovação, identidade cultural, criatividade e geração de emprego e renda deram o tom da abertura da 10ª edição do Moda Mix, realizada no Polo Moda, em Itabaianinha, região Sul de Sergipe. O evento, que conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), começou na última sexta-feira, 12, e seguiu até o domingo, 14, consolidando-se como o principal encontro da indústria têxtil e da confecção em Sergipe.

Considerado o maior evento de moda realizado em Sergipe, o ‘Moda Mix’ impulsiona a cadeia produtiva da indústria têxtil e da confecção no estado e tem impacto direto na geração de empregos formais e informais. Com o tema “Celebrar o legado e vestir o futuro”, o evento começou com um desfile realizado por alunos do Colégio Estadual Monsenhor Olímpio Campos, mostrando que a moda está presente na vida dos itabaianinhenses desde cedo. Mais de 40 marcas autorais tiveram destaque no evento.

A Seteem está presente durante todos os dias com estande, ações de panfletagem e divulgação das ações e programas da pasta, com destaque para o Go Sergipe. O secretário da pasta, Jorge Teles, esteve presente na solenidade de abertura e, representando o governador Fábio Mitidieri, falou da importância do evento. “Dez anos do Moda Mix, e hoje nós celebramos esse grande empreendimento que tem a capacidade de desenvolver toda a região, além da importância do Cinturão de Confecções para a economia sergipana. O governador Fábio Mitidieri acredita muito nesse potencial, é por isso que apoia e está aqui presente, sempre apoiando para que cresça mais e mais”, ressaltou.

Com exposição de novas coleções das mais de 60 lojas participantes do Polo Moda Itabaianinha, o Moda Mix movimenta e fortalece a economia local, atraindo atacadistas, varejistas, revendedores, sacoleiros e empresários do setor de moda, incentivando caravanas de diferentes cidades e estados. O evento consolida Itabaianinha como referência em moda no estado.

Para a empresária Sandra Santana, que participou do desfile pela primeira vez com sua marca autoral de moda feminina, o Moda mix é uma grande oportunidade para toda a comunidade. “É um evento que divulga muito a nossa marca, e traz novos compradores. Aqui o Polo é atacadista e varejista, mas o nosso foco maior é o atacado. Esse evento expande muito para que as pessoas conheçam o nosso trabalho. Hoje é a primeira vez que desfilei, desde três anos que eu estou aqui no Polo, a primeira vez foi hoje, com a minha marca própria, sergipana, da raiz, da minha mãe. Por isso eu fiz questão de que ela entrasse comigo, foi ela que me inspirou”, contou.

Os empresários Jayne Nascimento e Bruno Nascimento, que desfilaram com a marca própria, destacaram que antes havia um fluxo de pessoas indo para grandes capitais como São Paulo, Fortaleza, e que agora não precisam fazer esse grande deslocamento. “É um evento de grande importância, tanto para o comércio local, quanto para os outros revendedores que vêm até aqui, que conseguem ter uma grande variedade de mercadorias para comprar, e girar o comércio local da cidade deles. É de grande importância não só para o nosso estado, para a nossa região, mas para os estados vizinhos. O Moda Mix traz muitos empregos, direta e indiretamente, e a gente consegue vender para o Brasil todo”, destacaram.

Movimentação econômica

Empresários e lojistas aproveitam a facilidade de ter uma grande variedade de lojas e produtos num só lugar. O evento movimenta as cidades não só da região sul, como também de outras regiões do estado. Foi o caso da empresária Jusiele Santana, de Carmópolis, que aproveitou o Moda Mix para renovar o estoque de moda de sua academia.

“Eu estou amando. Saí de Carmópolis para vir aproveitar o Moda Mix. Nós já temos o costume de vir aqui e abastecer nossa academia com a moda fitness, sempre aproveitando as promoções. Eu acho que é um avanço muito grande quando se trata de aquecer o comércio, um diferencial. Muita gente vem de outras cidades, como eu, para poder aproveitar essa oportunidade”, enfatizou.

Para Fiama Santana, lojista da cidade de Lagarto, a variedade nas coleções é o grande atrativo do evento. “Para a gente que é lojista, é muito bom porque tem muita diversidade, e a gente pode vir aqui aproveitar como um todo. São muitas coleções, uma excelente variedade de peças, é muito bom, e ajuda também no crescimento econômico. O evento agrega não só o comércio local, mas o de Lagarto também. Faz um movimento muito bom na economia”, destacou.

O Moda Mix segue até domingo, 14, com programação diversificada de palestras, desfiles e experiências imersivas mostrando o melhor da moda sergipana. O secretário Jorge Teles, reforça o compromisso da Secretaria do Trabalho em promover e facilitar o acesso do sergipano ao mercado de trabalho, destacando a importância do estande da pasta no local e das ações como um todo.

“Para quem é empresário e que precisa de um apoio na formação de mão de obra, nós temos o programa Qualifica Sergipe, o programa Primeiro Emprego. Ambos com grande parceria do Senac, que nos ajudou a criar, desenvolver e a crescer esse programa que é uma oportunidade para o jovem. Nós temos também o nosso portal Go Sergipe, que facilita a comunicação entre quem está buscando um trabalhador e está buscando uma oportunidade de emprego. Hoje temos um governo voltado para o desenvolvimento. Sergipe vive o melhor momento econômico da sua história, e isso se traduz na transformação de vida para o povo sergipano”, ressaltou.

Foto: Erick O’Hara