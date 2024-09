Modelo de negócio Drive-thru é aposta do Bob’s para expansão da rede

Tendência do segmento de fast food, os drives-thrus unem tecnologia e praticidade

Com o crescimento na busca do consumidor por comodidade e praticidade, um dos setores mais impactados por essa tendência é o de alimentação fora de casa. O estudo Consumer Insights, da Kantar, comprova os dados. A quantidade de brasileiros que comprou pelos canais de fast food atingiu o maior número no Q1’23, totalizando 13,7 milhões de pessoas, sendo que 28% dessas vendas ocorreram via delivery e 11% em retiradas no drive-thru, modelo de negócio diretamente relacionado a esse estilo de vida.

No Bob’s, primeira rede de fast food e franquias do Brasil, o formato Drive-Thru representa 14% do faturamento da rede (dados de 2023), e com importante incremento no interesse dos investidores pelo modelo. Para 2024, a previsão da rede é inaugurar 120 novos pontos de venda, sendo 20 Drive-Thru.

A expansão de lojas neste padrão do Bob’s segue em ritmo acelerado com a abertura recente de drives em Recife (PE), Ponta Grossa (PR) e Bragança Paulista (SP). “Essas três unidades vão atender mais de 25 mil clientes por mês”, afirma Fabiano Lima, diretor de expansão do Bob’s. “A cada dia buscamos novas soluções que beneficiem nossos investidores e clientes. O modelo de negócio de drive permite ao cliente mais autonomia para realizar e retirar o pedido como preferir”, completa o executivo.

A cidade de Bragança Paulista, em São Paulo, recebe o primeiro drive do Bob’s com as inovações do Bob’s Conecta, modelo disruptivo de ambientação de loja; assim como Ponta Grossa, no Paraná, que está integrada a um posto de gasolina, ampliando a presença da marca na região Sul. Já em Recife, a unidade está anexa ao Shopping Recife Outlet, local de alto fluxo de pessoas.

A rede tem como foco trabalhar com diversos modelos de negócios: além do drive-thru, lojas em postos de combustível, quiosques em terminais urbanos e grandes centros, e outros. “O Bob’s possui uma versatilidade em seus modelos de negócio, adaptando-os para a abertura de pontos em locais diferenciados”, comenta Lima.

Os interessados em abrir uma franquia do Bob’s podem entrar em contato com a área de franqueados da rede, por meio do WhatsApp (11) 99165-8570, Instagram @franquiabobs ou ainda preencher o formulário diretamente no site da marca (www.bobs.com.br/seja-umfranqueado).

Recentes inaugurações Drive-Thru:

Nome da Loja: Bob’s Drive Bragança Paulista – SP

Endereço: Av Doutor Plinio Salgado, 300, Centro, Bragança Paulista

Horário de funcionamento: 11h às 00h

Nome da Loja: Drive Recife Outlet -PE

Endereço: ROD BR 232, S/N, anexo ao Shopping Recife Outlet

Horário de funcionamento: 10h às 22h

Nome da Loja: Drive Posto Florence Ponta Grossa – PR

Endereço: R Doutor Paula Xavier, 370, Anexo Posto Florense Iv, Estrela

Horário de funcionamento: 10h às 23h

Fonte e foto assessoria