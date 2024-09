”MODELO ULTRAPASSADO”, É COMO O CANDIDATO A PREFEITO DE ITABAINA EDSON PASSOS SE REFERE AOS ÚLTIMOS 12 ANOS

Classificado como uma proposta inovadora para o desenvolvimento da cidade serrana, o candidato a prefeito de Itabaiana, Edson Passos, em entrevista à TV Atalaia, no programa Balanço Geral, apresentado por Fábio Henrique, no dia de hoje, 5 de setembro, se referiu a gestão dos últimos 12 anos, como ultrapassada. Ele criticou a derrubada de 20 escolas nos povoados e destacou seus planos de construir escolas em tempo integral e cursos profissionalizantes. Além disso, criticou o modelo antigo de atendimento nos postos de saúde, com entrega de fichas para cabos eleitorais e vereadores aliados; além de horário limitado para consultas até as 17h; mantendo horario de atendimento comercial, determinando assim ‘momento exato para ficar doente’.

“Eu, como empresário e empreendedor, já fiz mais de 30% da cidade de Itabaiana, e é preciso atrair e fazer muito mais. Porém, esse modelo que aí está não consegue acompanhar todo esse modernismo”, afirmou.

Edson Passos se considera um “itabaianense nato”. Ele revelou que, além de ser arquiteto e urbanista, já foi feirante e pedreiro, e sempre teve o sonho de contribuir mais pela sua terra. Segundo ele, há 16 anos, Itabaiana tinha 86 mil habitantes, e hoje já ultrapassa os 103 mil. “Nós não fizemos apenas conjuntos habitacionais; fizemos avenidas largas, várias praças, e colocamos Itabaiana em outro ritmo”, declarou. Ele também rebateu as alegações de seu adversário Valmir, que, segundo Edson, afirma ter sido o responsável pelas melhorias na cidade.

“De qual Valmir estamos falando?Existe um dentro de Itabainana como o perseguidor, e o de Areia Branca para o resto do estado, onde ele propaga ser o perseguido. Ele se diz democrático e não perseguidor, mas na verdade ele é totalmente o contrário. Vende para Sergipe o que não é, mas aos poucos todos saberão”, acrescentou. Edson citou como exemplo a situação de seu vice, Aguinaldo De Verso, que não consegue vender uma casa construída por conta de perseguições de Valmir. “São mais de 400 casas sem a liberação da prefeitura para entrega, e mais recente desapropriou um terreno de Sr. Verso, pai do vice, por conta de mais um exemplo de perseguição. Além disso, aconteceu com os vereadores Alex Henrique e Cabeça de Porco; e, como se não bastasse a mim próprio, a minha esposa Dorinha, que também foi vítima de seus ataques e perseguições.

Sobre a declaração de Valmir em não disputar as próximas eleições nos próximos dois anos, Edson disse desacreditar, porque para Edson, Valmir só pensa em governar Sergipe. “Tanto que o perfil do Instagram dele é Valmir de Sergipe e o meu é Edson de Itabaiana; e fazer da eleição municipal um projeto trampolim”, pontuou.

Propostas

Entre suas propostas, Edson Passos destacou a importância de tornar mais viável o CEASA (Central de Abastecimento) com a saída do mercadão, e a construção de um Edifício Parque, que proporcionaria mais de 500 vagas de estacionamento, revitalizando o comércio local. Ele também mencionou a criação de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24 horas, novos acessos à cidade pela BR-235 com a implantação de um Rodoanel, e um Centro de Referência com posto de acolhimento para caminhoneiros.

Ele frisou que, como empreendedor de visão, não faz promessas, mas projeta e realiza.