Modernização e climatização transformam escolas da rede estadual de Sergipe

Nos últimos 26 meses, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), vem realizando entregas de reformas, ampliações e climatização em escolas de todo o estado. Com o total de 64 obras entregues e 167 unidades já climatizadas, a educação sergipana caminha, cada dia mais, rumo à excelência no ensino público estadual. Seguindo o ritmo atual, o Governo entrega uma escola nova reformada a cada 12 dias e uma escola climatizada a cada 6 dias, com investimentos em modernização, ampliação e reforma no valor de R$ 145.194.543,05. Em climatização, o governo já soma R$ 135.342.411,15 no aumento de carga e processos licitatórios.

Na capital sergipana, o histórico Centro de Excelência John Kennedy teve sua entrega realizada em dezembro de 2024. A obra contou com o investimento de R$ 3.558.023,50 por parte do Governo de Sergipe. A escola reformada dispõe, agora, de novos equipamentos pedagógicos e de lazer, a exemplo da melhoria das salas de aula, climatização, construção de laboratórios de ciências e de informática. Os laboratórios receberam, também, novos mobiliários e todos os equipamentos de suporte das aulas de Física, Química, Matemática e Robótica. Além disso, a unidade escolar passou por revisão geral na cobertura e recebeu novas instalações elétricas, nova quadra poliesportiva, vestiários, área de convivência, cozinha industrial, auditório moderno e acessibilidade.

A diretora da unidade escolar, Armênia Fernandes, compartilha o entusiasmo dos alunos e equipe com a entrega. “Desde a inauguração, a gente só tem vivido momentos felizes. E, neste ano de 2025, tivemos algo bem diferente no Kennedy; a gente percebeu o aumento na procura de matrícula. Hoje, a gente está com a escola bem recheada de alunos, são 350 em turmas do 7º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio”, diz a diretora.

A professora Ana Luzia Inácio, integrante do comitê dos professores, comenta sobre os benefícios recebidos pelos alunos com a climatização e a reforma da escola. “Eu vejo um grande avanço na nossa escola, principalmente para os alunos. Agora que as salas estão climatizadas, ajuda até com a concentração deles. E a reforma foi um ganho, não só para a gente, mas também para a população, já que os alunos estão fazendo uso do refeitório, da quadra, do auditório e de outros ambientes. Nesse momento, com a restrição dos celulares nas escolas, a gente percebeu que eles estão muito encantados com o ambiente, e mal estão sentindo a ausência do aparelho”, finaliza.

Para a reforma do Centro de Excelência Coronel Francisco Souza Porto, também na capital sergipana, foi orçado o valor de R$ 1.916.923,28, voltados à climatização das salas de aula, biblioteca, auditório, e reforma da quadra e vestiários.

Juntas, as alunas do 9º ano Monalisa Esmeralda e Vitória Magna compartilham suas experiências após a reforma e a climatização da escola. “A gente gostou muito da quadra. É muito boa para jogar bola, para fazer as aulas de capoeira”, comenta Monalisa. “E os ares-condicionados na sala são muito bons, agora a gente pode ficar de casaco na sala, porque não passamos mais calor”, acrescenta Vitória.

O coordenador pedagógico da unidade de ensino, Gezyel Aquino, fala sobre como as melhorias na unidade foram recebidas pela equipe. “Foi uma reforma muito esperada por todos nós, tanto a climatização, quanto a reforma de todos os ambientes. Ela deixou os alunos e a equipe muito mais confortáveis e mais focados na aprendizagem. A gente percebeu, também, uma mudança nos alunos, já que hoje eles ficam mais tranquilos dentro da sala de aula”, comenta Gezyel.

Obras recentes

A obra mais recente entregue pela Seed foi a reforma, ampliação e modernização do Centro de Excelência Abelardo Romero Dantas, em Lagarto. Com o investimento de R$ 6.295.695,58, a escola, que tem 513 alunos matriculados, recebeu serviços de pintura geral, pavimentação, revestimento, instalações elétricas, hidrossanitárias e de combate a incêndio, construção de auditório, sala de professores, sala de jogos, climatização, entre outras melhorias.

Para a diretora Giselle Arcoverde o primeiro dia letivo foi marcado por um misto de emoções. “Estávamos ansiosos pelo dia da entrega e ele superou todas as nossas expectativas. A escola ficou maravilhosa, com espaços amplos, bem pensados para um dia a dia estudantil de qualidade. Nosso fazer pedagógico será muito mais assertivo, pois contamos com laboratórios de ponta, salas climatizadas, espaços de convivência e biblioteca acolhedora. Após 45 anos de fundação, é a primeira vez que ela passa por uma reforma tão grandiosa e significativa de modo a impactar direta e positivamente na vida dos estudantes”, compartilha a diretora.

A diretora da DRE 2, Daniela Silva, diz que a entrega do Centro de Excelência Abelardo Romero Dantas é um marco para a educação no município de Lagarto. “Celebramos não apenas a entrega de uma nova infraestrutura, mas também o compromisso que temos com a expansão do ensino médio em tempo integral. Os investimentos realizados na reforma e ampliação deste centro refletem nossa crença de que a educação é a base para um futuro promissor. Cada tijolo, cada sala de aula e cada espaço dedicado ao aprendizado foram pensados para proporcionar um ambiente que estimule o desenvolvimento intelectual e social de nossos alunos. Acredito que essa entrega garante que os jovens lagartenses tenham um ambiente escolar moderno e acolhedor”, finaliza.

No município de Maruim, na Grande Aracaju, foi entregue a obra do Centro de Excelência Dr. Alcides Pereira, que contou com reforma geral e ampliação, além da construção da quadra de esportes e vestiários e climatização, num investimento de R$ 4.562.295,57. A unidade escolar conta, agora, com o que há de mais moderno na Educação em equipamentos pedagógicos e de lazer, laboratórios de ciências e de informática.

Novos investimentos na educação sergipana

Com o compromisso de fortalecer a educação sergipana, o governador Fábio Mitidieri, durante a entrega da nova quadra de esportes e da reforma do Colégio Estadual Olavo Bilac, assinou a ordem de serviço para a construção de uma nova escola no bairro Dom Luciano, zona norte de Aracaju. O projeto para a construção da nova escola de ensino integral, localizada na avenida General Euclides Figueiredo, ao lado do bairro Japãozinho, inclui a construção de 23 salas de aula e uma quadra de esportes com vestiário, e terá investimento total de R$16.681.851,97.

Durante a solenidade oficial do ‘Sergipe é aqui’ na Barra dos Coqueiros, na última sexta-feira, 14 de fevereiro, o governador autorizou, também, a construção de um novo Centro de Excelência em Tempo Integral da Rede Estadual no município. A construção deverá ser iniciada ainda neste ano, e já possui um projeto desenvolvido com investimento orçado em R$ 20.966.194,65, ocupando um terreno de 17.531,13 m².

O diretor do Departamento de Engenharia e Manutenção Predial, Valdir Pinto, responsável pelas obras da Seed, avalia que o conjunto de investimentos feitos pelo governo, moderniza a rede e prioriza o que há de moderno em instalações, além de tirar do papel, projetos de acessibilidade, de prevenção a incêndio e pânico. “São projetos postos em prática realizados por uma equipe de especialistas com conhecimento para desenvolver a melhor qualidade em infraestrutura escolar”, avalia.

O novo investimento educacional contará com 26 salas de aula, quatro salas de ensino técnico profissionalizante, secretaria, auditório, arquivos, área de serviços, depósitos, coordenadoria, salas de professores e do grêmio, biblioteca, sala maker, sala de recursos, laboratórios de informática, de ciências e de recursos, sistema de acessibilidade em todo o prédio, despensas de alimentos perecíveis e não perecíveis, refeitórios, quiosques, áreas de lazer, quadra de esportes com vestiários e arquibancadas, além de todos os ambientes climatizados, mobilizados e com recursos tecnológicos e de ciências.

Foto: Maria Odília