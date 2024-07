Monitoramento de desvios de água tem caráter social e educativo

Atividade não busca punir usuários, mas sim orientá-los e padronizar o abastecimento

As ações de monitoramento de ligações clandestinas de água fazem parte das iniciativas da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) para assegurar qualidade e volume hídricos adequados à população sergipana. Essas análises, realizadas pelas equipes técnicas da empresa, incluem esclarecimentos aos usuários sobre os prejuízos dos desvios de água ao meio ambiente e à saúde pública, e o cadastro das pessoas aptas a serem inscritas no ‘Tarifa Social’.

Segundo o gerente Comercial da Regional Sul (GCSU) da Deso, Valdênio José Hora Freitas, é nesses momentos que a empresa tem a oportunidade de se aproximar ainda mais da comunidade, elucidando dúvidas e explicando detalhes a respeito do funcionamento da distribuição de água. “As pessoas se assustam quando ouvem a palavra monitoramento, achando que a Deso irá punir, mas, na verdade, nós nos conectamos mais, mostrando que fomos fazer um trabalho social”, destacou.

Valdênio relatou que a partir desse contato, é possível mostrar aos usuários com imóveis que têm ligações clandestinas os impactos negativos do desvio, como o desabastecimento de outras áreas da região e o potencial desperdício hídrico gerado, além de apresentar os benefícios do programa ‘Tarifa Social’, que oferece até 50% de desconto na fatura de água para pessoas de baixa renda. “Aqueles em situação de vulnerabilidade socioeconômica são cadastrados no ‘Tarifa Social’. Isso evidencia o caráter social da Deso”, ressaltou.

População

Nesses casos, até mesmo o valor da ligação de água opera em um regime especial: de R$ 527,25, é reduzido para R$ 105,12 em até seis parcelas mensais, conforme explicou o supervisor de monitoramento da GCSU, Marcelino Prata. O objetivo de tudo isso, sublinhou ele, é trazer os usuários para mais próximo da companhia. “Com acesso regular à água, por meio da Deso, eles passam a ter uma série de direitos que, antes, não possuíam”, afirmou.

De acordo com Valdênio, a estratégia de utilizar benefícios financeiros é uma maneira de manter os usuários de baixa renda adimplentes e regulares junto à Deso, a fim de que não voltem a realizar novas ligações irregulares. “De nada adiantaria removermos os desvios sem assegurar as condições necessárias para que essa pessoa consiga manter o pagamento da conta de água. É a visão estratégica e social da empresa”, frisou.

Foto: Ascom Deso