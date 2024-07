Monja Coen lança seu mais novo livro em Aracaju

Missionária zen-budista encontra-se com o público na quarta-feira, 24 de julho, na Livraria Escariz do Shopping Jardins

Na próxima quarta-feira, 24 de julho, às 19h30, a escritora e palestrante Monja Coen lança a sua mais nova obra ‘Em cada instante, nascemos e morremos bilhões de vezes’ em Aracaju (SE). O bate-papo seguido de sessão de autógrafos acontecerá na Livraria Escariz do Shopping Jardins, na zona Sul da capital. Neste livro publicado pela editora Academia, a autora brinda os leitores com reflexões a respeito do envelhecer, tema ainda bastante temido pela população.

Envelhecer com sabedoria

A fundadora da comunidade Zen-Budista Zendo Brasil destaca que a Terra, o universo, os períodos do dia, o sol, a lua e os seres humanos, todos envelhecem juntos e a todo instante. Trata-se de um processo único, que se inicia antes mesmo da criança nascer e cujo fim ela é incapaz de determinar.

Assim, a autora propõe uma reflexão: de que maneira podemos encontrar mais leveza à medida que ficamos mais velhos? Alternando histórias pessoais, textos sagrados e considerações advindas da prática do zen-budismo, Monja Coen convida o leitor a olhar para si e entender que o envelhecer é o resultado de todo o passado no presente e está acontecendo neste instante.

Mulher inspiradora

Com mais de 30 livros publicados, Monja Coen Roshi é missionária oficial da tradição zen-budista Soto Shu, com sede no Japão. Teve sua formação inicial em Los Angeles, nos Estados Unidos, e completou o mestrado no Mosteiro Feminino de Nagoya, no Japão, onde praticou como noviça e monja oficial por doze anos. Foi ordenada em 1983, por Koun Taizan Hakuyu Daiosho (Maezumi Roshi). No mesmo ano, mudou-se para o Mosteiro Feminino de Nagoya (Aichi Senmon Nisodo), onde permaneceu por oito anos, tendo se graduado no programa de Tokubetsu Soryo (monja especial, hábil a ser professora de mosteiros).

Monja Coen vem a Aracaju para participar também da 6ª edição do ‘Fórum Todos Juntos Contra o Câncer Norte e Nordeste’, que acontecerá nos dias 24 e 25 de julho, no Delmar Hotel. O evento será realizado pela Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale) e o Grupo de Apoio a Crianças com Câncer de Sergipe (GACC Sergipe) e reunirá pesquisadores, pensadores e profissionais de todo o país.

Monja Coen em Aracaju

O quê? A missionária da tradição zen-budista Soto Shu lança o seu mais novo livro ‘Em cada instante, nascemos e morremos bilhões de vezes’ e comanda bate-papo e sessão de autógrafos na capital sergipana.

Quando? Quarta-feira, 24 de julho de 2024, às 19h30.

Onde? Livraria Escariz do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Ingressos? Acesso gratuito. Livro: R$ 56,90.

Foto: Divulgação

