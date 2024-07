Monja Coen lota livraria em lançamento de livro em Aracaju

Lançamento do livro ‘Em cada instante, nascemos e morremos bilhões de vezes’ reuniu cerca de 300 pessoas

A livraria Escariz ficou pequena para acolher os apreciadores da Monja Coen que foram ao Shopping Jardins prestigiar o lançamento da mais nova obra da missionária zen-budista em Aracaju. O evento aconteceu na noite de quarta-feira, 24 de julho, e reuniu cerca de 300 pessoas que ouviram atentamente as palavras da autora de ‘Em cada instante, nascemos e morremos bilhões de vezes’. E a escritora fez questão de retribuir tanto carinho, autografando cada exemplar adquirido pelo público e tirando fotos com os leitores.

“Eu cheguei aqui e as pessoas bateram palmas para mim. Que coisa gostosa! No Brasil, poucas pessoas leem e você chega aqui e vê a livraria lotada? Que bonito”, comentou a escritora.

Neste lançamento da editora Academia, Monja Coen apresenta reflexões a respeito do envelhecer, tema ainda bastante temido pela população. Alternando histórias pessoais, textos sagrados e considerações advindas da prática do zen-budismo, ela convida o leitor a olhar para si e entender que o envelhecer é o resultado de todo o passado no presente e está acontecendo a todo instante.

“A nossa vida está se transformando o tempo todo. O planeta está em constante movimento. Envelhecer não é ruim. Uma vida longa e saudável é uma benção. Envelhecer é gostoso, é apreciar cada instante da nossa vida, que é transformação e movimento”, pontuou.

Monja Coen está em Aracaju para participar também da 6ª edição do ‘Fórum Todos Juntos Contra o Câncer Norte e Nordeste’, realizado pela Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale) e Grupo de Apoio a Crianças com Câncer de Sergipe (GACC Sergipe) nos dias 24 e 25 de julho.

Foto: Divulgação

Lotti+Caldas Comunicação