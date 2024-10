Montagem da estrutura da Vila da Criança segue em ritmo acelerado

A montagem da estrutura da Vila da Criança está em ritmo acelerado, para garantir que tudo esteja pronto para a próxima segunda-feira, 7, quando o público poderá conhecer os diversos espaços lúdicos e interativos do evento inédito. O espaço, organizado pelo Governo do Estado na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju, funcionará até o dia 26 de outubro, diariamente, sempre das 17h às 22h, com entrada gratuita.

A Vila da Criança oferecerá para as crianças atividades recreativas e artísticas, como teatro, cinema, Aquário da Recreação, Arena Gamer, Parque de Diversões com brinquedos acessíveis, casas temáticas e Minicidade, além de uma programação especial com bloquinho no Dia das Crianças, no 12 de outubro.

“Além de toda a programação lúdica — com teatro, arena gamer, cinema, apresentações folclóricas e culturais infantis, salas sensoriais e brinquedos inclusivos —, o evento também teve a preocupação com a segurança das crianças, especialmente por ser um projeto idealizado pela primeira-dama e secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri. Por isso, vamos ter todo um olhar cuidadoso com as crianças, inclusive com a presença do Conselho Tutelar”, reforçou o presidente da Funcap, Gustavo Paixão.

Expectativa dos pais

Quem passa pela Orla da Atalaia e vê a movimentação da montagem da Vila da Criança já está com a expectativa alta para conhecer o espaço. É o caso de Thaynara Ferreira e Cléverton Souza, pais do pequeno Moisés, de 2 anos. “Muito bom saber que podemos trazer as crianças a um lugar de lazer. Elas vão poder se divertir e curtir o momento”, disse Thaynara. “É gratificante ver esse projeto novo acontecer. É ótimo para as crianças, e também uma forma de atrair os pais e as mães para saírem de casa com os seus filhos”, completou Cléverton.

Quem também demonstrou expectativa foi Thaís Santos, mãe de Samuel, de apenas 1 ano e 8 meses. Ela ressaltou a necessidade de os espaços contemplarem também o divertimento das crianças, abrangendo um novo público com conteúdos específicos.

“Acho muito interessante a consciência de se voltar para a criança. Hoje muita gente não pensa mais na criança, acha que só os adultos merecem algo diferente. As crianças são importantes e precisam sim ter esse tempo e espaço, até porque são o futuro. Muito legal ver essa conscientização, gostei bastante da iniciativa”, disse Thais.

Vila da Criança

A Vila da Criança é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasic) e da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), com patrocínio do Banese e apoio da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), Netiz e Energisa.

Foto: Igor Matia