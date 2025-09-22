Monteiro Nascimento Advogados realiza ação do Setembro Amarelo com foco em saúde mental

O escritório Monteiro Nascimento Advogados promoveu, na última sexta-feira (19), a ação “Treinamento em Primeiros Socorros Emocionais: Como Identificar Sinais de Crise e Abordar Colegas em Situações Difíceis”, em alusão à campanha Setembro Amarelo. A atividade foi conduzida pela psicóloga Juliana Monteiro Vieira e reuniu colaboradores presencialmente em Aracaju, além de ser transmitida para as demais filiais.

O treinamento abordou formas de reconhecer sinais de crise e estratégias para oferecer apoio no ambiente de trabalho, estimulando um espaço de diálogo e escuta entre os participantes.

Para o sócio Carlos Augusto Monteiro Nascimento, a iniciativa reforça a importância de inserir o tema no cotidiano corporativo. “Promover a saúde mental e física da nossa equipe reflete diretamente na produção e na empatia entre os profissionais. Nosso objetivo é criar um ambiente que valorize o ser humano e cuide do próximo”, destacou.

A gestora de RH do escritório, Tatiana Silva, também avaliou positivamente a ação. “Se preocupar com os nossos colaboradores é uma função primordial do nosso RH, além de cuidar das pessoas. Neste mês tão significativo para a saúde mental, trouxemos uma palestra excelente, que destacou pontos de prevenção e nos incentivou sobre como cuidar das pessoas e ajudar ao próximo”, afirmou.

A psicóloga Juliana Monteiro Vieira explicou que a proposta do encontro foi ampliar o debate sobre saúde mental dentro do ambiente profissional. “Buscamos proporcionar um espaço dinâmico e proveitoso para conversarmos e compartilharmos experiências”, ressaltou.

O advogado Marcos Felipe Gomes, que participou do treinamento, destacou a relevância do tema. “Setembro Amarelo é um mês de reflexão sobre uma problemática crescente em nossa sociedade, especialmente após a pandemia. No escritório, tivemos a oportunidade de discutir esses assuntos abertamente e explorar ferramentas que podem auxiliar aqueles que estão enfrentando momentos difíceis”, avaliou.

Com a ação, o Monteiro Nascimento Advogados reforça o compromisso em promover iniciativas que estimulem o cuidado com a saúde mental de seus colaboradores, fortalecendo um ambiente de trabalho mais humano e acolhedor.

Texto e foto Tirzah Braga