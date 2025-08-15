“Monumentos da Cultura Sergipana” será lançado em Aracaju

No dia 22 de agosto de 2025, das 14h às 17h, o Museu da Gente Sergipana, em Aracaju, será palco do lançamento do livro Monumentos da Cultura Sergipana, uma obra escrita em literatura de cordel pela poeta Izabel Nascimento. O livro retrata, com lirismo e rigor histórico, a trajetória dos nove monumentos que compõem o Largo da Gente Sergipana, um dos mais emblemáticos pontos turísticos da capital.

“Quando o Largo da Gente Sergipana foi inaugurado, senti uma forte sensação de pertencimento. Esse sentimento me acompanha por toda a vida, especialmente por ter nascido no dia 22 de agosto, data em que se celebra a Cultura Popular. Por isso, escrever e publicar o livro Monumentos da Cultura Sergipana vai muito além de uma realização literária e poética: é a concretização do que realmente sinto e vivo, manifestada em versos sobre a cultura da terra onde nasci”, ressalta Izabel Nascimento.

Além de apresentar os versos da autora, a publicação traz ilustrações do renomado xilogravurista Nivaldo Oliveira e artes em Quilling da professora e artista Rosilene Pimentel. O projeto gráfico é assinado por Germana Araújo, resultando em uma obra que une literatura, imagem e memória em profunda harmonia.

O lançamento contará com recital poético, sessão de autógrafos e a apresentação musical da Banda de Pífano do Mestre Pedrinho Mendonça. A venda de exemplares se dará no local. O evento é gratuito e aberto ao público, sendo uma oportunidade única para mergulhar na riqueza simbólica e cultural do povo sergipano.

Esta realização é fruto de um projeto contemplado pela Lei Paulo Gustavo, por meio da Funcaju (Fundação de Cultura e Arte de Aracaju), com apoio cultural do Museu da Gente Sergipana e Instituto Banese.

Mais que um livro, Monumentos da Cultura Sergipana é um convite à valorização da identidade nordestina, celebrando a tradição do cordel e a memória viva de um povo que resiste, canta e encanta em cada verso.

Texto e foto Cândida Oliveira