Moradores da Rua São João vivem de perto a tradição da Segundona do Turista

A Rua São João, em Aracaju, foi novamente tomada pelo forró e pelas tradições juninas nesta segunda-feira, 16, com mais uma edição da Segundona do Turista. O evento, que chegou ao terceiro ano de realização, já faz parte da rotina de quem mora no local. Toda segunda, moradores acompanham de perto a movimentação de trios de forró, quadrilhas juninas e turistas, que se reúnem no local para celebrar a cultura sergipana e dar o pontapé na semana em clima de festa. A programação da noite contou com Jacaré e o Trio Pantanal, Quadrilha Junina Asa Branca e Joseane Dy Josa.

O evento é promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), em parceria com o Centro Social e Cultural São João de Deus. A realização conta ainda com o apoio das secretarias de Estado do Turismo (Setur), do Trabalho (Seteem) e da Comunicação Social (Secom).

Para o presidente do Centro Social e Cultural São João de Deus, Éder Teles, a Segundona do Turista já faz parte da vida do bairro Industrial. “Terceiro ano desse projeto que já é sucesso. Toda segunda é esse clima de festa o ano inteiro. As famílias vêm para a porta, soltam fogos, se reúnem, tem moradores vendendo, aquecendo a economia. É um clima muito gostoso, com forró autêntico, brincadeira entre crianças e idosos. É realmente um projeto que traz alegria, fortalece a nossa cultura e movimenta todo mundo: moradores, turistas e ambulantes”, destaca.

Dona Maria Margarida, 96 anos, acompanha o forró da porta de casa. Moradora da Rua São João desde 1950, ela conta que a relação com o São João vem de muito tempo. “Cheguei aqui nessa rua em 1950. A melhor festa que existe no Brasil é essa. Quando começou eu estava em São Cristóvão e me apaixonei quando me mudei para cá. Gosto muito das quadrilhas. Antes eu vendia canjica na porta de casa, tinha minha freguesia. Hoje não faço mais, só aproveito mesmo”, relata.

Seu Antônio Pereira, 73 anos, é morador mais recente, mas também vive intensamente a festa. “Me mudei para cá há três anos e gosto muito desse movimento. Eu gosto de forró e aproveito tudo. É bom começar a semana já dançando forró”, comenta.

Quem vem de fora também percebe o quanto a Rua São João é especial. É o caso do turista Vlad Junior, de Manaus, que visitou a rua pela primeira vez durante os festejos junnos. “O evento é espetacular. É bem interessante essa iniciativa porque divulga a cultura de Sergipe. Eu venho sempre para o estado, mas é a primeira vez que acompanho os festejos juninos e estou achando tudo maravilhoso”, afirmou.

O palco da Rua São João tem muita história para contar. Muitos artistas passaram por lá e tiveram nesse espaço uma oportunidade de fortalecer e alavancar suas carreiras. É o caso da forrozeira Joseane de Josa, que encerrou a programação da noite. “O São João tem mais de 100 anos de tradição e é um espaço que desperta uma memória afetiva em qualquer forrozeiro. Eu já estive por várias vezes com meu pai, Josa, nesse palco. Sempre uma alegria imensa subir no palco e cantar”, conta.

Segundona do Turista

A Segundona do Turista tem como objetivo valorizar artistas sergipanos e ampliar o acesso à cultura, com apresentações semanais de forró e outras manifestações populares. O evento acontece sempre às segundas-feiras e segue com programação contínua até dezembro.

Foto: Igor Matias