Moradores de Aracaju comemoram pavimentação realizada pelo Governo de Sergipe

A rotina de quem mora em bairros da capital sergipana se transformou positivamente com obras de pavimentação realizadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi). Somente em Aracaju, foi investido o total de R$ 11.190.009,00, entre asfáltica e granítica.

As principais intervenções ocorreram em cinco bairros da capital, sendo eles Bugio, Bairro Industrial, Porto Dantas, São Conrado e 18 do Forte, atendendo a 42 vias. O serviço de pavimentação asfáltica foi realizado em 148.850 m² e o de pavimentação granítica, em 7.000 m².

De acordo com o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto Dantas, o Governo do Estado tem investido em melhorias na capital e a pavimentação de vias tem sido um dos instrumentos. “Ver a capital sergipana avançando com obras que impactam diretamente a rotina das pessoas é algo que nos enche de satisfação. Aracaju tem passado por um processo contínuo de melhorias, e a pavimentação dessas vias, por parte do Governo de Sergipe, é mais um passo nesse caminho. Cada bairro contemplado representa um cuidado com a mobilidade, com o ir e vir das famílias, com a segurança de quem circula pelas ruas todos os dias. Nosso compromisso é seguir fortalecendo essa parceria entre Estado e população, sempre com foco em ações que façam diferença no cotidiano das comunidades. Com responsabilidade, vamos levando cada vez mais intervenções para os municípios de Sergipe”, ressalta.

As obras realizadas trouxeram melhorias significativas para os moradores das regiões que enfrentavam diversos transtornos, como buracos nas ruas e lama nos dias chuvosos, o que, por vezes, dificultava o acesso de pedestres e veículos, além da poeira.

Nascida e criada na Travessa Altamira, no Bairro Industrial, Célia Silva Santos conta que, por muitos anos, ela e seus vizinhos enfrentaram dificuldades com a falta de pavimentação. Agora, com a obra, a realidade mudou completamente. “Mudou para melhor, melhorou bastante comparado ao que estava. Era terrível, cheio de buracos, a água não passava. Agora está uma bênção. A rua está bem melhor, podemos passar sem dificuldades e, quando chove, ninguém mais fica na lama”, relata.

Outra moradora que destacou as melhorias foi Ginalva Carvalho, residente na Rua Edson Santos. “Agora os carros passam com mais facilidade, não temos mais problemas com a lama, o esgoto melhorou bastante e a poeira diminuiu”, conta.

No Bairro Porto Dantas, moradores também elogiaram a obra. Para Valfredo Batista dos Santos, residente na Rua Gerson Farias, a pavimentação trouxe mais conforto para a comunidade. “O calçamento está ótimo, ficou bonito, bem melhor do que antes. Era complicado passar por aqui, principalmente em dias de chuva”, afirma.

Outra moradora que viu melhoras com a pavimentação foi a dona de casa Ivanise da Silva Terto, moradora da Rua Isabel Coleta. “A visto o que era antes, está melhor. Ficou bem melhor”, frisa.

