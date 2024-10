Moradores de povoado de Malhador comemoram chegada da água tratada

Os moradores do povoado Alecrim, localizado no município de Malhador, estão satisfeitos com os resultados da ampliação da rede de abastecimento e com as ligações de água nas residências da comunidade, realizadas pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). São 50 metros de ampliação e 482 imóveis ligados à rede de distribuição, de um total de 585 na localidade, beneficiando cerca de 2.400 pessoas.

Segundo a coordenadora da loja de atendimento de Malhador, Maria Josivânia de Couto Melo, a Deso tem o compromisso de garantir segurança hídrica à população sergipana. “O papel da Deso não é só fornecer água, mas fazer com que ela chegue nos locais mais distantes, levando qualidade de vida para a população, assim como aconteceu no povoado Alecrim, onde melhorou o cotidiano dos moradores”, afirmou.

Segundo a dona de casa e moradora do povoado Ana Cristina dos Santos, a ação da Deso melhorou a vida de quem reside no povoado. “Melhorou muita coisa, porque no inverno a gente juntava água da chuva, agora no verão a gente andava bastante para conseguir água em fonte, com o balde na cabeça, e as lavagens de roupa eram no rio, onde tínhamos que descer e subir os barrancos com as bacias de roupa na cabeça ou nos ombros. Mas agora, graças a Deus e à ação da Deso, aqui no povoado, a nossa realidade mudou para melhor. Só de chegar em casa, abrir a torneira e ver a água saindo é riqueza”, expressou.

“O sofrimento de ter que carregar água acabou”, destacou a trabalhadora rural Bruna Rafaela. “Vixe Maria, antes da água chegar em nossas torneiras era bastante difícil. Eu mesma carregava água de carrinho de mão da casa da minha cunhada até a minha, e agora melhorou muito. Vendo a água sair nas torneiras das nossas casas é uma felicidade imensa”, comemorou.

Água nas torneiras

A falta de água afetava parte do povoado Alecrim, fazendo com que diversas famílias tivessem que buscar água na casa de alguns parentes que moram nos locais em que havia rede de abastecimento na comunidade, em fontes ou em um rio que passa próximo à localidade. Com a ação da Deso, essa realidade foi modificada, garantindo água de qualidade e em quantidade adequada para a população.

De acordo com a dona de casa Eliane dos Santos, a partir da chegada da água nessas residências, a vida começa a melhorar. “Passamos muito tempo sem água. Eu mesma pegava água na casa da minha mãe, que fica do outro lado do povoado, mas agora a minha casa tem água. Moro aqui há mais de 10 anos, nesse tempo todo estive carregando água em baldes, mas tudo deu certo, a Deso implantou uma rede e logo depois veio fazer a ligação da água em nossas residências”, ressaltou.