Moradores do Bugio marcam presença no 1° dia de Forró nos Bairros

Fortalecendo a cultura local e expandindo acesso ao lazer na capital, a Prefeitura de Aracaju, através da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), iniciou neste sábado, 8, no bairro Bugio, o Forró nos Bairros. A iniciativa integra a programação do Forró Caju 2024.

O projeto nos bairros da capital busca promover festejos juninos para regiões da cidade além da central, de forma que um número maior de aracajuanos possa aproveitar os shows de qualidade, próximos de casa.

“Os artistas sergipanos estão espalhados por toda a programação do Forró Caju. E aqui nos Bairros não poderia ser diferente; é trazer o lazer, a cultura gratuita para a comunidade, para esses bairros”, explica o presidente da Funcaju, Luciano Correia.

A animação para aracajuanos e turistas ficou sob a responsabilidade do som de artistas como Ararão do Nordeste, Marcelo Balla, Luiz Fontineli e Forró Brasil.

“É uma responsabilidade muito grande. O Forró Caju é um evento que tem mais de 20 anos de sucesso e com essa edição nos bairros traz o evento, a tradição, para mais perto das pessoas. Agradeço a Prefeitura de Aracaju pelo convite”, aponta o cantor Marcelo Balla.

Para Ararão do Nordeste, participar do evento é também poder compartilhar o conhecimento e a experiência adquiridos em décadas de amor ao forró.

“Pra mim é uma satisfação muito grande, uma honra ser convidado para abrir o Forró Caju.Tenho quase 50 anos de carreira. Só toco pé-de-serra original, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Trio Nordestino”, destaca.

A cabeleireira Angela Cristina foi uma das que decidiu prestigiar o evento, aproveitar a proximidade e cair na dança. “É uma maravilha, o carro passou anunciando e eu vim. Achei tudo bom, estou dançando, que é o que eu gosto, me divertindo. Espero que seja cada vez melhor e mais animado”, diz.

Por sua vez, a dona de casa Edinalva Martins também deseja que o evento continue sendo um sucesso, repetindo a tranquilidade desta edição.

“Eu achei tudo bom, graças a Deus. Sem briga nenhuma, a Prefeitura está fazendo um trabalho muito bom, que continue na santa paz. Os cantores são ótimos, não tenho do que reclamar”, ressalta.

A programação continua neste domingo, 9, no conjunto Augusto Franco, que recebe Chiquinho do Além Mar, Rebecca Melo, Borba de Paula e Baú das Antigas.

No fim de semana seguinte, dia 15, terá apresentações no 17 de Março com Nilson do Forró, Zito Costa e Rafael Forrozão de Vaquejada, Santana Baião da Penha e Forró Cuscuz com Leite. No último dia, 16, a Orla Pôr do Sol recebe Cobra Verde, Banda Ittauan, Bartira Fraga e Alan Vaqueiro e Banda Quarto de Milha.

Foto: Sérgio Silva