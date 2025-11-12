Moradores ocupam sede da Prefeitura de Aracaju durante manifestação

Moradores do Residencial Carlos Pinna, no bairro Lamarão, estiveram na manhã dessa terça-feira (11), no auditório do Centro Administrativo Prefeito Aloísio Campos, reivindicando a implantação de um hospital neurodivergente no conjunto.

A Prefeitura de Aracaju reforça que permanece aberta ao diálogo. Ainda nessa manhã, uma comissão formada por secretários municipais esteve com os moradores, conversando e solicitando a indicação de representantes para compor uma comissão com a prefeita Emília Corrêa e gestores das áreas envolvidas, a fim de tratar das pautas de forma organizada e construtiva. Até o momento, os moradores não apresentaram os nomes dos representantes.

A prefeita Emília Corrêa já recebeu os moradores do residencial em duas ocasiões, sendo a última em 31 de março de 2025, após reclamações de que o conjunto havia sido entregue de forma precária pela gestão anterior, sem a infraestrutura básica necessária.

Na reunião, foram discutidas demandas como a construção de uma Unidade Básica de Saúde, melhorias no CRAS, transporte escolar, creche e escola, atendimento a crianças com necessidades especiais e segurança viária.

Desde então, a Prefeitura vem adotando ações concretas: reservou o terreno para a construção da UBS, implantou uma linha de transporte escolar exclusiva e destinou uma equipe de saúde para atender diretamente a comunidade, assegurando o acesso aos serviços essenciais.

A administração municipal observa que, apesar dos avanços e do diálogo permanente, a nova pauta relacionada à criação de um hospital neurodivergente não fazia parte das demandas anteriores e demonstra caráter político na mobilização.

A Prefeitura de Aracaju reafirma seu compromisso com o diálogo democrático, a transparência e o respeito às comunidades, mantendo-se à disposição para seguir construindo soluções responsáveis e participativas, sempre com foco nas reais necessidades da população do Lamarão e do Residencial Carlos Pinna.

