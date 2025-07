Moradores preocupados com águas estagnadas em rodoviam, em Aracaju

Os moradores do bairro Robalo, em Aracaju, estão preocupados com o grande volume de águas das chuvas estagnadas nos acostamentos e sobre a pista de rolamento da Rodovia dos Náufragos, de responsabilidade do Governo do Estado e que atravessa a comunidade.

Além da grande quantidade de água, os moradores e comerciantes se dizem assustados pelo tempo que as águas estão paradas e não escorrem, nem evaporam.

Em alguns trechos da via estadual o acesso às casas comerciais e às residências está quase que impossível.

Alguns pontos comerciais podem ser vistos fechados e com placas de venda e de aluguel.

Segundo o presidente da associação local, José Firmo, este é um problema antigo, que afeta grande parte da população, mas agora a preocupação aumentou. “Há muitos períodos chuvosos as águas ficavam paradas no acostamento e na pista, mas após alguns dias ou escoavam ou evaporavam. Agora, mesmo quando as chuvas diminuem, as águas permanecem.”

Firmo enfatiza que a quantidade de acidentes dentro da comunidade tem aumentado bastante, tanto com veículos, quanto com ciclistas, motociclistas e transeuntes. E diz que a água estagnada encobre vários buracos no acostamento e na pista de circulação dos veículos, o que, segundo o líder comunitário, potencializa os acidentes.

Junto com os acidentes, os moradores temem contrair as mais diversas doenças, já que em vários trechos é inevitável pisar na água contaminada.

Os moradores dizem ter conhecimento de duas grandes obras anunciadas pelo Governo do Estado, para aquela rodovia. Uma é a duplicação de cerca de um quilômetro, à altura do KM 4, indo do bairro Aruana até o início do bairro Robalo. A outra obra, que será licitada, cuidaria da recuperação do trecho seguinte, do Robalo até o bairro Mosqueiro.

Com as obras anunciadas pelo Governo do Estado os moradores esperam que os problemas de drenagem das águas pluviais sejam resolvidos definitivamente. Entretanto, dizem que não podem esperar pela obra definitiva. Eles cobram do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária do Estado de Sergipe (DER) serviços paliativos que possam retirar as águas estagnadas e que recuperem o pavimento dos trechos danificados.

EMPRESAS PRIVADAS TAMBÉM SERÃO COBRAS.

A Associação dos Moradores do Bairro Robalo vai cobrar também do Governo do Estado, como ente responsável pela manutenção da via, que fiscalize as empresas privadas que vêm destruindo os acostamentos para a realização de obras de infraestrutura, como redes de esgotos, contudo sem realizar a recuperação da base e da pavimentação.

“Nem era para os moradores se dar ao trabalho de cobrar do Governo do Estado, muito menos de construtoras, que escavam os acostamentos e não os recuperam. Este é um problema sério e que está à vista de todos e que pode causar acidentes fatais. Mas, diante da inércia do DER, nós vamos cobrar o fim desse descaso.”, disse José Firmo.

Com informações e Foto da ADCAR