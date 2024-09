SERGIPE EM LUTO: MORRE A EX-SENADORA MARIA DO CARMO ALVES, AOS 83 ANOS, NO HOSPITAL SÃO LUCAS

Faleceu às 18h54 deste sábado, 31 de agosto, a ex-senadora Maria do Carmo do Nascimento Alves, 83. Ela estava internada na UTI do Hospital São Lucas desde a segunda-feira, 26. Segundo a família, na semana passada ela começou a se sentir mal e procurou atendimento médico. Exames de imagem revelaram um câncer no pâncreas, com metástase hepática.

Ana Alves avisa: O velório e enterro de dona Maria serão na colina da Saudade, hoje inicia em torno das 23 horas e o enterro às 16h deste domingo.

Será celebrada uma missa às 14h pelo Padre Valtervan.

Maria do Carmo do Nascimento Alves nasceu em Cedro de São João (SE), no dia 23 de agosto de 1941. Filha de João Batista do Nascimento e de Marinete Alves do Nascimento. Formou-se em direito pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) em 1966. Viúva do ex-governador João Alves Filho, deixa três filhos: João Alves Neto, Ana Maria e Maria Cristina, e netos.

O governador Fábio Mitidieri se manifestou em suas redes sociais: Sergipe está em luto. Hoje, perdemos a presença terrena de Maria do Carmo Nascimento Alves, que é a baluarte das políticas públicas voltadas à assistência social em nosso estado.

Maria foi a primeira senadora a conquistar três mandados e sua participação na gestão de Aracaju e Sergipe como secretária de Inclusão Social se tornou símbolo de empoderamento e protagonismo feminino em todo o país. Seu olhar técnico e trabalho sensível inspirou e abriu caminhos para as sergipanas na política.

Como uma mãe, cuidou, ensinou e viverá para sempre nos corações de todos os sergipanos.

O prefeito Edvaldo Nogueira decreta luto oficial de 3 dias: Com muita tristeza e pesar, durante a nossa carreata no bairro Luzia, recebi a notícia do falecimento da ex-senadora Maria do Carmo, aos 83 anos.

Ao longo da sua trajetória política, Maria sempre lutou pelos aracajuanos e sergipanos, em especial, os mais necessitados. Em seus três mandatos consecutivos como senadora, ela contribuiu de maneira significativa com as cidades, destinando emendas para diversas áreas, inclusive, para a nossa capital, durante as minhas gestões, sendo uma grande parceira.

Além disso, Maria deixou seu legado na construção das políticas assistenciais, tendo sido secretária da pasta no município como no Governo de Sergipe, nas gestões de João Alves Filho, deixando o seu nome marcado na história.

Toda a minha solidariedade aos amigos e familiares neste momento de profunda dor, em especial aos filhos Ana Maria, João Alves Neto e Maria Cristina, e extensivo a todos os admiradores de Dona Maria. Em respeito, encerramos antecipadamente as nossas atividades políticas e decretarei luto oficial de três dias.

O senador Rogério Carvalho também lamentou: descanse em paz, dona Maria do Carmo.

Recebi, com profunda tristeza, a notícia do falecimento da ex-senadora Maria do Carmo do Nascimento Alves.

Dona Maria do Carmo foi um exemplo de força e perseverança, abrindo caminho para muitas mulheres na política, sendo a primeira a representar Sergipe no Senado e a cumprir três mandatos consecutivos.

Sua trajetória é um legado de dedicação ao nosso estado e ao Brasil, por essa e por muitas razões, temos a certeza de que o seu exemplo continuará inspirando as futuras gerações.

Meus sentimentos à família e a todos os que tiveram o privilégio de conhecer e trabalhar ao lado dessa grande mulher.