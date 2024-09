Morreu nesta segunda-feira (02) a senhora Laudiceia, mãe do presidente do Sindicato dos Radialistas de Sergipe, Alex Carvalho e do também radialista, Mequinho Carvalho.

O corpo está sendo velado no velatório Piaf, na rua Posto da Folha. Ainda hoje haverá um culto de corpo presente.

O sepultamento será amanhã às 9 horas no cemitério São João Batista.