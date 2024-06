Morreu na tarde deste sábado (22), Alisson Marcondes Ribeiro dos Santos, 27 anos, filho do radialista e jornalista Marcos Couto, após colidir com um poste de energia elétrica, na Avenida São Paulo, nas proximidades do hospital Nestor Piva, em Aracaju.

As informações são de que Alisson foi socorrido às pressas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Huse, mas devido a gravidade dos ferimentos ele morreu.