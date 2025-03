Morre aos 49 anos médico cardiologista, quando navegava no Rio Vaza-Barris, na região do Mosqueiro

Morreu na manhã deste domingo (30), o médico cardiologista Eduardo José Pereira Ferreira, de 49 anos, após um acidente ocorrido na tarde do sábado (29), na Orla Pôr do Sol, em Aracaju.

Ele pilotava um jet ski quando sofreu o acidente. Ele foi socorrido e encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital privado da capital, mas acabou falecendo nesta manhã.

As informações são de que ele estava navegando no Rio Vaza-Barris, na região do Mosqueiro, quando colidiu com os cabos de amarração de uma embarcação que estava no local.

A Capitania dos Portos informou que será instaurado um inquérito administrativo para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente.

O velório acontece neste domingo (30), no cemitério Colina da Saudade, onde será sepultamento às 17h.

O Conselho Regional de Medicina e outras entidades da área médica emitiram notas.

Hospital Cirurgia emite nota de pesar

Com profundo pesar, o Hospital de Cirurgia lamenta o falecimento do Doutor Eduardo José Pereira Ferreira, médico cardiologista que contribuiu muita na cardiologia intervencionista do Estado e atuava no nosso setor de hemodinâmica.

Neste momento de dor, o Hospital de Cirurgia manifesta as mais sinceras condolências e solidariedade aos familiares, amigos e colegas de profissão de Doutor Eduardo.

Foto reprodução