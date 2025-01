MORRE AOS 57 ANOS O IRMÃO DO EX-PREFEITO SUKITA, VITIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO NO POVOADO MIRANDA

Morreu na noite desta quinta-feira (30), Alcelio Ferreira Santos, de 57 anos, irmão do ex prefeito Manoel Messias Sukita, vitima de acidente automobilístico, em Capela.

As informações passadas pelo ex-prefito são de que o carro de Aucelio capotou por volta das 23 horas e o veiculo acabou caindo por cima dele, matando- no local.

Ainda não há informações sobre as circunstancias do acidente.

O corpo de Alcelio será velado no velatório da Osaf e o sepultamento às 14 horas, no cemitério no povoado Miranda.

Ele deixa 11 filhos.

Foto redes sociais

Com informações do Jornal da Fan