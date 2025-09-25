Morre aos 70 anos em Santa Catarina, o sanfoneiro Zé Américo de Campo do Brito

Morreu na noite desta quarta-feira (24), em Santa Catarina, o forrozeiro sergipano Zé Américo, mais conhecido como Zé Américo de Campo do Brito, aos 70 anos.

A família informou, por meio das redes sociais, que o corpo de Zé Américo será trasladado para Sergipe e sepultado em Itabaiana, junto aos pais.

Zé Américo estava em Santa Catarina, onde passava por uma cirurgia reparadora em decorrência de um câncer que vinha tratando, mas não resistiu ao procedimento.

Zé Américo dedicou sua vida ao forró, obteve reconhecimento nacional e tornou-se símbolo da cultura sergipana. Além disso, era conhecido pelo bar e restaurante no Mercado Augusto Franco.

Nascido em 1955, em Campo do Brito, Zé Américo teve o forró presente em sua vida desde a infância. Após uma temporada em São Paulo, retornou a Sergipe em 1981, consolidando sua carreira em Aracaju.

Zé Américo deixa três filhos e dois netos. O corpo deve chegar a Aracaju na sexta-feira (26). Depois, segue para Itabaiana, onde o corpo ser sepultado.

Pesar

A prefeitura de Campo do Brito lamentou a a morte do sanfoneiro.” Zé Américo seguiu como símbolo de Campo do Brito e referência do forró autêntico, mantendo um vasto repertório que celebra a música nordestina e a tradição popular. (…) Zé Américo faleceu, deixando um legado eterno na música e no coração de seu povo.

A Secretaria de Cultura de Aracaju lamentou a morte do artista. “Nossos sentimentos à família enlutada e a toda comunidade forrozeira de Sergipe diante dessa perda inestimável. Que sua sanfona continue tocando nos corações de quem vive o forró”, disse nas redes sociais.

Foto redes sociais