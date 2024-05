Morre aos 70 anos o sanfoneiro Valtinho do Acordeon em Aracaju

Morreu na noite desta terça-feira (07), aos 70 anos, o sanfoneiro Valter dos Santos, conhecido como Valtinho do Acordeon, vitima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) no final do mês passado.

As informações são de que ele passou mal, foi levado a um hospital de Aracaju, mas não resistiu. Valtinho era viúvo e deixa cinco filhos.

O corpo de Valtrinho está sendo velado no Velatório Piaf, à rua Laranjeiras, em Aracaju.

Nascido em Penedo, mas criado no município sergipano de Ilha das Flores, Valter mudou-se para Aracaju em 1970. Iniciou a carreira musical aos 10 anos tocando acordeon no bar do pai, em Penedo.